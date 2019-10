Man United faalt in miljoenencoup van ‘buitengewone’ juweel uit 2003

Olympique Lyon beleeft een erbarmelijk seizoen. Waar Les Gones vorig seizoen als derde eindigden in de Ligue 1, staat de club nu op de zeventiende plek, vlak boven de degradatiestreep, terwijl men in Groep G van de Champions League op de derde positie bivakkeert. De fans van de Franse grootmacht zien met lede ogen aan hoe hun ploeg week in week uit punten verspeeld tegen op papier zwakkere teams. Afgelopen zaterdag, bij de 0-0 remise tegen Dijon, diende zich een zeldzaam lichtpuntje aan in de brute duisternis: het debuut van het zestienjarige toptalent Rayan Cherki.

Door Tim Siekman

Het thuispubliek zat zaterdag in het Parc Olympique Lyonnais andermaal morrend de formatie van Rudi Garcia te aanschouwen. Zonder de geblesseerde Memphis Depay en mét Kenny Tete stevende Lyon wederom af op puntverlies toen de fans opeens op het puntje van hun stoel gingen zitten. Tien minuten voor tijd kwam de veelbesproken Cherki het veld in ten faveure van Maxwel Cornet, een teken voor enkele fans om een staande ovatie te geven. Hoewel Cherki nog geen minuut in actie was gekomen voor de hoofdmacht, is zijn naam al lang en breed gevestigd.

De aanvallende middenvelder wordt alom beschouwd als een van de grootste tienertalenten ter wereld, mede vanwege zijn inzicht, techniek, tweevoetigheid, passing, handelingssnelheid en dribbels. Diverse clubs werden al gelinkt aan Cherki, waaronder ook Ajax. L’Équipe en Le Progrès meldden in het voorjaar dat de Amsterdammers veel interesse hadden, maar dat ook onder meer Barcelona, Real Madrid, Bayern München, AC Milan, Juventus en Manchester United zich hadden gemengd in de strijd om de krabbel van de jongeling.

Man United en Real Madrid balen

Dat Cherki tijdens de UEFA Youth League tegen onder andere Ajax maar bleef imponeren, zorgde voor een alsmaar toenemende geruchtenstroom afgelopen zomer. Manchester United was in de afgelopen transferperiode het concreetst voor 'het juweel van Lyon', zo wist RMC Sport onlangs te melden. De Engelse grootmacht was in juli naar verluidt dicht bij de handtekening van de toen nog vijftienjarige creatieveling. The Red Devils hadden nabij Lyon een vliegtuig klaarstaan om Cherki naar Engeland te vliegen voor een transfer waarbij de club bereid was in totaal tien miljoen euro te investeren.

Foot Mercato meldde eerder al dat United een ontmoeting met de ouders van Cherki had gehad om een overstap naar Old Trafford te realiseren. Naasten van Cherki hebben de club zelfs bezocht om een indruk te krijgen van de mogelijke nieuwe werkomgeving van de Frans jeugdinternational. Slechts 24 uur nadat United een poging had ondernomen, bracht Lyon de aanhang echter het heuglijke nieuws: Cherki had tot medio 2022 getekend. Ook Real Madrid, dat in het verleden meerdere pogingen waagde hem te strikken, bleef teleurgesteld achter.

"Ik ben heel blij dat ik mijn eerste professionele contract onderteken bij de club waar ik mijn opleiding heb genoten. Het is het resultaat van jarenlang hard werken, maar dit is pas het begin. Ik zal hard moeten werken om mezelf te ontwikkelen", zei Cherki op de site van Lyon, de club waar hij al sinds zijn zevende actief is. Franse media wezen meteen naar de invloed van Juninho Pernambucano, die als technisch directeur het talent zou hebben overtuigd. Cherki erkende dat de Braziliaan een rol speelde bij zijn besluit. "De komst van Juninho was voor mij ook een belangrijke factor. Ik keek toen ik klein was naar video's van zijn vrije trappen."

Geduld is een schone zaak

Lyon is trots dat men de gewilde jeugdexponent binnenboord heeft weten te houden. Verschillende jeugdtrainers van Cherki zagen al meteen dat ze met een speciaal talent te maken hadden, zo vertellen ze aan RMC Sport. "Ik heb bijvoorbeeld gewerkt met Jérémy Menez en Ivan Perisic", begint Eric Hély, de coach van de Onder-19 van Lyon. "Het moeilijke hieraan is dat het lastig is om op een gegeven moment progressie met deze spelers te boeken. Ze houden van uitdagingen. Als het te makkelijk wordt, worden ze gemakzuchtig en raken ze afgeleid."

Cherki heeft in de jeugd vaak met oudere generaties meegespeeld, vertelt hoofd jeugdopleiding Jean-Francois Vulliez, om voor voldoende weerstand te zorgen. "We moesten hem in een krachtigere omgeving zetten, zodat zijn kwaliteiten ook beter tot uiting kwamen. We moesten hem problemen bezorgen." Vulliez vertelt dat Cherki ook op mentaal vlak stappen moest zetten in de jeugd. Bij de Onder-13 moest het toptalent maandenlang noodgedwongen verstek laten gaan vanwege problemen met zijn groei. Dit was volgens Vulliez de eerste echte test: Cherki geduld bijbrengen.

Na zijn volledige terugkeer bleef men de spelmaker uitdagen, alles om hem klaar te stomen voor het profvoetbal. Zo was Cherki af en toe op de bank terug te vinden als hij meedeed met oudere jongens. "Het was belangrijk om hem in lastige situaties te krijgen, niet alleen op het veld. Het mentale aspect is ook belangrijk", zegt Vulliez. "Hij moest leren om beter met deze omstandigheden om te gaan. En nu? Vandaag de dag is hij al een stuk volwassener. Hij weet nu dat er dingen zijn die hem frustreren, maar tegenwoordig begrijpt hij beter hoe hij er mee moet omgaan."

'Het is een buitengewoon talent'

Amaury Barlet, tegenwoordig coach bij de Onder-16 en voormalig trainer van Cherki bij de Onder-10, ziet ongelooflijk veel bewijsdrang bij het toptalent. "Deze jongen heeft heel veel passie voor het spelletje, hij leeft voor voetbal en voor Olympique Lyon", aldus Barlet. "Hij heeft enorme stappen gemaakt door steeds maar weer oefeningen te herhalen. Hij eist veel van zichzelf, maar ook van anderen. Of hij op het veld brutaal is met zijn dribbels? Het kan inderdaad irritant zijn voor tegenstanders als zijn acties op het veld vaak slagen. Maar hij gaat altijd voor effectiviteit, het goede spel."

Assistent-trainer Pierre Chavrondier ziet eveneens veel potentie en een ongekende drive. "Rayan heeft veel temperament, maar is altijd respectvol. Hij weet wat hij wil en waar hij naartoe wil. Die dribbels doet hij voor het plezier én de efficiëntie, net als Neymar. Als het maar effectief is", stelt Chavrondier over de denkwijze van Cherki. De staf en fans van Lyon kunnen door de contractondertekening nog even genieten van de jonge nummer tien van Lyon, hoewel tal van grootmachten in de toekomst zullen blijven azen op een buitenkansje inzake de groeibriljant.

Het gegeven dat Cherki de eerste persoon uit 2003 is die in de Ligue 1 heeft gespeeld, en na Harvey Elliot van Fulham de tweede voetballer uit 2003 in een van de vijf grootste Europese competities, zegt volgens Vulliez voldoende over zijn toekomstperspectief. Afgelopen woensdag bewees Cherki wederom zijn waarde door twee keer te scoren in de met 1-2 gewonnen Youth League-wedstrijd tegen Benfica. "Het is een uitstekende speler", rondt Vulliez af. "Een buitengewoon talent gezien zijn leeftijd. Het doel is om van hem een kampioen te maken."