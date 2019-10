‘Hij ging fouten maken uit vermoeidheid, leg het maar uit, Ten Hag’

Ajax moest woensdagavond voor het eerst dit seizoen een nederlaag slikken. De Amsterdammers verloren met 0-1 van Chelsea, waardoor de Londenaren net als de ploeg van Erik ten Hag na drie duels op zes punten staan in Groep H van de Champions League. Henk Spaan vindt zodoende dat Ajax tot op heden goed presteert in het miljardenbal.

"Zes uit drie. Dat is goed. Niks op aan te merken. Op de VAR heb ik bijna nooit iets aan te merken. Behalve gisteravond", doelt de columnist in Het Parool over de afgekeurde treffer van Quincy Promes. De aanvaller leek zijn ploeg in de eerste helft op voorsprong te zetten, maar de VAR oordeelde dat hij buitenspel stond op het moment dat Hakim Ziyech schoot.

Ten Hag: 'Deze wedstrijd verdiende eigenlijk geen winnaar'

"Ten eerste was het hoogstens een piepkleine buitenspel, als het dat al was. Als het vervolgens geen buitenspel is waarvoor wel wordt gevlagd en gefloten terwijl Chelsea een vette hands maakt, mag de VAR er niks van zeggen. Vanwege de VAR-reglementen. Leg het maar uit aan de mensen", aldus Spaan, die erkent dat Ajax niet goed voetbalde tegen Chelsea.

De journalist plaatst daarnaast vraagtekens bij het wisselbeleid. "Toen Ten Hag begon te wisselen, verwachtte ik Noussair Mazraoui voor Sergiño Dest, want die ging fouten maken uit vermoeidheid. Joël Veltman en Edson Álvarez eruit halen voor Siem de Jong en Klaas-Jan Huntelaar is het vervangen van twee koppers door twee koppers. Leg het maar uit, Erik", besluit Spaan.