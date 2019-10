‘Santiago Arias speelt zich in de kijker en prijkt op driekoppige lijst’

Santiago Arias is op de radar van AC Milan verschenen. De rechtsback van Atlético Madrid is een van de drie namen die op het lijstje van de Italiaanse club staat, zo weet Tuttosport te melden. Trainer Diego Simeone stelt de voormalig speler van PSV niet vaak op, maar is toch niet happig op een vertrek van de 52-voudig international.

Atlético tastte afgelopen zomer in de buidel voor Kieran Trippier, die voor circa 22 miljoen euro overkwam van Tottenham Hotspur. Door de komst van de Engelsman moet Arias voorlopig genoegen nemen met een bijrol bij los Colchoneros. De Colombiaan mocht alleen bij de duels met Lokomotiv Moskou, RCD Mallorca en Valencia opdraven.

In deze wedstrijden heeft Arias AC Milan echter wel weten te overtuigen, zo klinkt het. Naast Arias denken i Rossoneri ook aan Zeki Celik van Lille OSC en Serge Aurier van Tottenham Hotspur. Atlético lijkt echter niet bereid te zijn om afscheid te nemen van Arias, aangezien Simeone toch erg tevreden is over de bijdrage van de verdediger.

"Arias is momenteel beter dan vorig seizoen", zo stelde de oefenmeester van de Spaanse topclub onlangs bij El Larguero. De trainer zou Arias graag als sterke back-up willen behouden, zo gaat het verhaal. Arias, die in de zomer van 2018 de Eindhovenaren inruilde voor een dienstverband bij Atlético, ligt nog tot medio 2023 vast in Madrid.