Driessen kraakt keuzes Ten Hag en spreekt van ‘duivels dilemma’

De doorstroming van talenten uit de eigen jeugdopleiding naar het eerste elftal van Ajax verloopt onder trainer Erik ten Hag stroever dan voorheen. Valentijn Driessen is daarom kritisch op de coach van de Amsterdammers, die tegen Chelsea voornamelijk koos voor spelers die van buitenaf zijn aangetrokken. Waar bij Ajax vaak spelers uit de eigen kweek de kans kregen, is dat onder Ten Hag minder vaak het geval. “Het is een clubfilosofie waar jaarlijks ruim twaalf miljoen euro voor wordt vrijgemaakt. Maar hoe lang nog? Er wordt aan dat fundament gemorreld”, schrijft hij in De Telegraaf.

Ten Hag zei onlangs in de media dat spelers die presteren spelen en dat hij Champions League-niveau eist. Ook de jeugdopleiding van de Amsterdammers moet volgens hem van dat niveau zijn. Volgens Driessen heeft Ten Hag de verhouding tussen de jeugdopleiding en het eerste elftal op scherp. “Wie zag op hoe weinig jonge, zelfopgeleide spelers hij een beroep deed tegen Chelsea kan daaruit een aanklacht opmaken. Alleen Van de Beek en Sergiño Dest kwamen in actie terwijl Mazraoui op de bank bleef. Op de tribune zat de volgende lichting toptalenten met Ryan Gravenberch, Noa Lang, Lassina Traoré, Jurgen Ekkelenkamp en Carel Eiting.”

Ten Hag: 'Deze wedstrijd verdiende eigenlijk geen winnaar'

Volgens Driessen gooide Ten Hag 'een steen in de kweekvijver van Ajax' door in een interview met Voetbal International te stellen dat Champions League de nieuwe standaard is. Hij kan Ten Hag daarin echter wel begrijpen omdat hij wordt afgerekend op prestaties in het miljardenbal. “Ajax moet zich dus de fundamentele vraag stellen: blijft opleiden een kernzaak? Kan opleiden samengaan met aanhaken en presteren op het niveau van Europese topclubs als Liverpool, Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus en Bayern München? Of is die gedachte een utopie en het afgelopen successeizoen een incident geweest?”

Driessen stelt dat die afgweging gemaakt moet worden door algemeen directeur Edwin van der Sar en directeur spelerszaken Marc Overmars. “Niet hoofdtrainer Ten Hag, hij is een passant. Trouwens, hij kan stellen dat al die zelfopgeleide spelers niet goed genoeg zijn voor Chelsea, maar aan de andere kant: zijn Siem de Jong en Razvan Marin dat wel? Of: waarom krijgen toptalenten geen kans tegen Eredivisie-ploegen als de stand dat toelaat, maar kiest Ten Hag voor bijvoorbeeld een routinier als De Jong? Zo ook tegen Chelsea. Van die keuzes gruwen de opleiders op De Toekomst. Evenals van Ten Hags verklaring dat trainingen belangrijk zijn, maar wedstrijden de graadmeter. Op zich niets mis mee, stellen ze in de opleiding. Maar hoe kan je presteren in wedstrijden als je geen kans krijgt?"

“Het is een duivels dilemma waarin het nieuwe Ajax zich heeft gemanoeuvreerd”, aldus Driessen, die wijst naar liefst acht jeugdspelers van Ajax die met Oranje Onder-18 deelnemen aan het WK in Brazilië. “Allemaal dromen ze van een hoofdrol op een affiche als Ajax-Chelsea. Of ze die ruimte ooit krijgen? Dat hangt mede af van in hoeverre Ajax met eigen talenten bij de beste zestien van Europa wil horen, of dat aankopen boven opleiden gaat.”