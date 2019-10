Fans Liverpool raken in vervoering: ‘Een geweldig moment voor hem’

Liverpool won woensdagavond met 1-4 van KRC Genk, mede door een prachtige treffer van Alex Oxlade-Chamberlain. De Engelsman wist twee keer het net te vinden bij de confrontatie in de Champions League, met de schitterende tweede treffer van de middenvelder annex aanvaller als hoogtepunt. Jürgen Klopp is na afloop lyrisch over zijn pupil.

"Het was een wat lastige eerste helft", wordt de manager van Liverpool geciteerd door onder meer Goal. "Daarna kregen de jongens wat meer ruimte en daar hebben we gebruik van gemaakt in de tweede helft. De eerste goal van Oxlade-Chamberlain was al briljant, maar de tweede was nog mooier. Al onze doelpunten waren ongelooflijk mooi."

"Het was een geweldig moment voor hem. Ik kan wel zeggen dat het optreden van Ox hetzelfde was als het optreden van het team: geweldig. Maar het kon nog beter", aldus Klopp. Ook Oxlade-Chamberlain zelf is blij met zijn twee doelpunten, zeker nadat hij vorig seizoen lange tijd afwezig was in de Champions League vanwege een blessure.

"Ik weet niet of de Champions League mij gemist heeft, maar ik heb de Champions League zeker gemist! Het was mooi om weer terug te keren op dit podium", zegt hij bij BT Sport. "Het is een speciaal toernooi. Het was mooi om te zien hoe de jongens het deden vorig seizoen. Het is nu ook mooi dat ik weer in de basis stond. De doelpunten zijn een bonus."