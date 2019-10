‘De Champions League met Ajax is de voetbalvorm van bingewatchen’

Ajax ging woensdagavond op pijnlijke wijze vlak voor tijd met 0-1 onderuit tegen Chelsea in de groepsfase van de Champions League. Invaller Michy Batshuayi schoot via de onderkant van de lat raak en bezorgde de Engelsen drie punten. De Nederlandse kranten zagen twee gelijkwaardige ploegen. Waar De Telegraaf zijn vraagtekens zet bij het optreden van de VAR, wordt in de andere kranten de nadruk gelegd op het allesbehalve swingende spel van de thuisploeg.

Beroving in ArenA kopt De Telegraaf in de editie van donderdag. De krant gaat diep in op het afgekeurde doelpunt van Quincy Promes in de eerste helft. Na een van richting veranderd schot van Hakim Ziyech schoot de buitenspeler raak bij de tweede paal. Volgens de VAR stond de Oranje-international enkele centimeters buitenspel. “Maar nadere bestudering van het moment leerde dat het beeld pas werd stilgezet op het moment dat de bal al ver van de voet van Ziyech af was. En dus werd Ajax, dat al volop feest vierde, een zuivere goal ontnomen”, zo schrijft de verslaggever.

Volgens het dagblad eiste de arbitrage een negatieve hoofdrol op in de Johan Cruijff ArenA. “Terwijl het na afloop alleen over het boeiende schouwspel had moeten gaan. Over de uitstekende optredens van Daley Blind en Joël Veltman, die de levensgevaarlijke Tammy Abraham volledig in hun zak hadden, bijvoorbeeld.” Edson Álvarez en Lisandro Martínez verdienen volgens de krant ook de credits. “Omdat zij het middenveld weer uitstekend Europa-proof maakten. En dan was er na zijn absentie bij RKC Waalwijk natuurlijk ook weer Nicolás Tagliafico. De Argentijnse terriër toonde de eerste negen minuten met vier (!) kiezelharde tackles op de bal dat er door de Ajax-spelers geen cadeautjes zouden worden uitgedeeld.”

“Na bijna een half jaar weet Ajax weer wat verliezen is”, schrijft het Algemeen Dagblad. Er wordt gesproken van 'een gelijkopgaande wedstrijd, waarin beide ploegen lange tijd de aanvalslust van de tegenstander wisten te neutraliseren'. “Hoezeer Ten Hag vooraf nog hamerde op het balbezit van zijn ploeg, met daarin geduld en vastigheid als focus, juist op dat vlak viel Ajax het nodige te verwijten. Chelsea zette druk waar het kon en hield de ruimtes tegelijk compact, waardoor creativiteit en handelingssnelheid was vereist in de opbouw van de Amsterdammers om door de Engelse linies heen te spelen.”

“Te vaak was het een kwestie van net niet bij Ajax, waarbij ook de sterkhouders in de aanvalslinie te weinig zichzelf konden onderscheiden”, zo vervolgt verslaggever Freek Jansen. “Met de nederlaag is een einde gekomen aan een maandenlange ongeslagen reeks. Op 8 mei, na de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur, liepen de Ajacieden voor de laatste keer met een nederlaag van het veld. Negentien officiële duels zonder verlies waren het vervolg. Toch zal niet zozeer de nederlaag, maar vooral het moeizame spel in balbezit stof tot nadenken geven in de hoofdstad.”

“Misschien was het wel goed voor iedereen, voor de trainer van Ajax, voor de spelers zeker, voor de fans ook”, schrijft Trouw. “Het was te gek geweest, de volle winst na twee curieuze wedstrijden in de Champions League League – na dat al zo mooie vorige seizoen. Gisteren voelde Ajax en alles wat eromheen hangt, weer eens hoe Europees voetbal ook kan voelen.” De krant gaat in op het spel van Chelsea-captain César Azpilicueta, dat symbolisch zou zijn geweest voor de wedstrijd. “Hoe hij Ajacieden achteloos wegzette, hoe hij er steeds een oog in had waar de bal zou vallen. Als Ajax nog het gevoel kon hebben dat het, zoals al vaker, toch nog wel goed zou komen, dan drukte hij dat met zijn medeverdedigers de kop in.”

Ajax-trainer Erik ten Hag gaf voorafgaand aan het duel nog aan dat zijn ploeg een punt over de streep zou trekken als tijdens de wedstrijd zou blijken dat er niet meer in zou zitten. Toch werd vlak voor tijd een gelijkspel uit handen gegeven. In de slotfase werden Klaas-Jan Huntelaar en Siem de Jong nog binnen de lijnen gebracht, maar een punt zat er niet meer in. “Ten Hag en zijn spelers leerden dat schuiven en denken in varianten niet altijd het heil kunnen brengen. Een tegenstander kan beter zijn, voller van inhoud - een les die Ajax weer eens moest leren.”

De Volkskrant schrijft donderdag over een 'onherkenbaar Ajax'. Verslaggever Willem Vissers plaatst vraagtekens bij de wissel van Promes, die werd vervangen door David Neres. “De gevaarlijkste aanvaller, terwijl bijvoorbeeld Ziyech zichtbaar vermoeid was en zijn verdedigende taken verwaarloosde. Linksachter Marcos Alonso had bijna vrij spel.” Hoewel het voetballend van beide kanten niet overhield, was de spanning om te snijden. “De Champions League met Ajax is de voetbalvorm van bingewatchen. Het is bijna verslavend. Elke keer is daar de voorpret op die ene aflevering. Als die is afgelopen, met een plot dat euforisch of droevig stemt voor de supporters, is daar het verlangen naar het volgende deel. Bijna altijd is het gebodene meeslepend, zelfs als de wedstrijd niet goed is.”