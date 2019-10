El Mundo: Sergio Ramos betaalt boete van een miljoen euro

Sergio Ramos is de volgende voetballer die door de Belastingdienst in Spanje op de vingers is getikt en een forse boete heeft moeten betalen, zo stelt El Mundo. Volgens de kwaliteitskrant heeft de verdediger annex captain van Real Madrid een miljoen euro moeten overmaken in verband met belastingontduiking inzake zijn imagorechten.

Ramos kwam vanwege de boekjaren 2012, 2013 en 2014 bij de Belastingdienst in beeld, daar hij zijn imagorechten via een besloten vennootschap onder zijn naam liet uitbetalen en op die manier minder belasting over deze inkomsten betaalde. El Mundo stelt dat de verdediger aan de geldstraf heeft voldaan, inclusief rente.

Ramos zou tegelijkertijd echter beroep hebben aangetekend tegen de beslissing van de Belastingdienst, daar hij van mening is dat hij op elk moment heeft voldaan aan de regelgeving waarop hij in een eerder onderzoek al werd gewezen. La Agencia Tributaria eiste in een eerder stadium al alle informatie op over de boekjaren 2006, 2007 en 2008. Dat resulteerde eveneens in een boete, al was deze beduidend minder.

Ramos had tussen 2012 en 2014 naar verluidt 45 procent aan belasting over zijn imagorechten moeten betalen. Via Sermos 32, een van de besloten vennootschappen van de Spaans international, hoefde hij slechts 25 procent af te dragen. De verdediger publiceert in de nacht van woensdag op donderdag een communiqué over de berichtgeving en verzekert dat ‘het niet om een misdrijf gaat’ maar om ‘een administratieve boete’.

Ramos erkent dat hij beroep aantekent tegen de uitkomst van het onderzoek, dat hij aan al zijn fiscale verplichtingen heeft voldaan en dat hij over een team van professionals op fiscaal gebied beschikt die al zijn geldzaken ‘analyseren, beheren en oplossen’. In de voorbije maanden werd bekend dat ook Diego Costa van Atlético Madrid een boete van 1,1 miljoen euro moest betalen voor belastingontduiking in 2014, terwijl Barcelona-verdediger Gerard Piqué circa 2,1 miljoen euro aan achterstallige belastingen moet betalen nadat hij in hoger beroep in het ongelijk was gesteld.