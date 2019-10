‘Razernij’ speelt Frenkie de Jong parten: ‘Het drong niet tot hem door’

Barcelona zegevierde woensdagavond in de Champions League met 1-2 over Slavia Praag. Het was zonder meer niet de meest briljante wedstrijd van het team van Ernesto Valverde, die Frenkie de Jong aan het startsignaal liet verschijnen en negentig minuten op het veld liet staan. De media in Spanje zijn allesbehalve lovend over de spelers van de Catalanen; alleen Marc-André ter Stegen en enigszins Lionel Messi ontspringen de dans.

“Ter Stegen, Messi en niet veel meer”, zo valt boven de spelersbeoordelingen van AS te lezen. De op een na meest verkochte sportkrant van Spanje stelt dat De Jong ‘de beste voetballer op het middenveld’ was. “Al is dat geen prestatie op zich omdat zijn compagnons een nogal grijze wedstrijd speelden. Hij vermenigvuldigde zich om altijd een oplossing te vinden, maar in zijn pogingen om het duel te controleren moest hij het onderspit delven tegen de razernij van Slavia Praag.”

Sport deelt De Jong een zes uit, met ‘verward’ als samenvatting van zijn optreden. “Hij probeerde de bal op elk moment in bescherming te nemen om het spel van het team in goede banen te leiden. Dat kostte hem echter veel moeite, daar zijn ploeggenoten vaak te verspreid op het veld stonden”, zo concludeert de Catalaanse sportkrant. “De onsamenhangende handleiding van deze wedstrijd drong niet volledig tot hem door.”

Toni Frieros van Sport wijdt een artikel aan diens verrichtingen in Praag. “Het is vrijwel onmogelijk dat hij slecht speelt”, zo schrijft de journalist. “Iets anders is dat zijn bijdrage aan het elftal meer of minder van invloed is. Er zijn wedstrijden waarbij dat zeer zeker het geval is en er zijn wedstrijden, zoals vanavond, waar zijn impact minder zichtbaar is.” Frieros wijst erop dat Barcelona meer baat heeft bij ‘een De Jong in de machinekamer’, oftewel op de positie van Sergio Busquets. “Aan de rechterkant van het middenveld neemt De Jongs invloed af en zeker tegen rivalen, zoals Slavia Praag, die fysiek sterk zijn.”

Frieros looft de manier waarop De Jong ‘snelle beslissingen’ neemt en ‘erop los combineert met Lionel Messi, Busquets of wie dan ook’. “Na de wissel van Busquets voor Ivan Rakitic nam De Jong plaats in het midden en iedereen zag dat hij zich daar meer op zijn gemak voelde. Hij kon echter weinig toevoegen op een moment dat de wedstrijd in tweëen aan het breken was. Het spel ging op en neer en Slavia gooide alles in de strijd.”

Bij Marca staat ‘Als De Jong en Arthur niet domineren…’ als kop boven de spelersbeoordelingen. De meest verkochte sportkrant van Spanje is duidelijk in zijn oordeel over het spel van de Nederlander. “Hij kwam minder in het verhaal voor dan wenselijk zou zijn voor Barcelona. In de slotfase had hij het moeilijk.” Mundo Deportivo wijst erop dat De Jong net als de andere middenvelders van Barcelona ‘leed’ onder de individuele dekking van Slavia. “Maar hij liet zich niet intimideren en liet regelmatig zien waartoe hij in staat is qua loopvermogen en fysiek.”

ElDesmarque is opvallend kritisch in het beoordelen van de spelers van Barcelona. Ter Stegen, die een acht krijgt voor zijn ‘heroïsche optreden’, is de uitzondering. De Jong krijgt namelijk een vier, net als Luis Suárez, terwijl Antoine Griezmann een drie ontvangt. “De Jong liep er verloren bij. Hij verloor vaak de bal op het middenveld, hielp niet voldoende in defensief opzicht en had nauwelijks een aandeel in het offensieve gedeelte. Het was niet zijn allerbeste avond”, zo klinken de kritische woorden.