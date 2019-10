Van Persie vol bewondering: ‘Een doelpunt dat je één keer in je leven maakt’

Alex Oxlade-Chamberlain beleefde woensdagavond een prachtige avond met Liverpool op bezoek bij Racing Genk (1-4). De Engelsman kreeg op het middenveld van the Reds een kans van Jürgen Klopp en beschaamde het vertrouwen van zijn manager niet, door tweemaal te scoren. Met name het tweede doelpunt van Oxlade-Chamberlain was van grote schoonheid en kan rekenen op de complimenten van Robin van Persie.

Nadat Oxlade-Chamberlain Liverpool in de eerste helft al op voorsprong had gebracht met een schot vanbuiten de zestien, zorgde hij na rust op schitterende wijze ook voor de 0-2. De aanvallende middenvelder werd op de rand van het strafschopgebied aangespeeld door Roberto Firmino, waarna hij de bal met de buitenkant van de schoen op voortreffelijke wijze richting de bovenhoek duwde. "Het is een enorm mooie goal", vertelt Van Persie bij BT Sport over het huzarenstukje van Oxlade-Chamberlain.

De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal benadrukt dat de moeilijkheidsgraad van het doelpunt enorm hoog lag. "De meeste spelers stellen zich het niet eens voor. Acht van de tien spelers denken er niet eens aan. Van de twee spelers die er überhaupt aan denken om zoiets te doen, kan er een het niet eens uitvoeren", legt Van Persie uit. "De manier waarop hij het doelpunt executeerde was zó mooi."

Van Persie zegt blij te zijn voor Oxlade-Chamberlain, met wie hij in het seizoen 2011/12 een kleedkamer deelde bij Arsenal. "Ik speelde met hem samen en zag zijn kwaliteiten. Hij heeft het potentieel om een topspeler te zijn, zeker als hij in staat is om vaker zulke doelpunten te maken. Het is een doelpunt dat je waarschijnlijk slechts één keer in je leven maakt", besluit de oud-aanvaller.