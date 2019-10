Seksueel spandoek Divock Origi leidt tot ophef: ‘Een racistische stereotypering’

Supporters van Liverpool hebben woensdagavond voor ophef gezorgd tijdens de uitwedstrijd tegen Racing Genk in de Champions League. De meegereisde aanhang uit Engeland ontvouwde in de Luminus Arena een spandoek van Divock Origi, dat volgens de club 'racistisch en compleet onacceptabel' was.

Origi speelde jarenlang in de jeugdopleiding van Genk en was zodoende terug op het oude nest. De Belgische spits begon niet in de basis, maar werd voorafgaand aan de wedstrijd wel lichtelijk in verlegenheid gebracht door de supporters van Liverpool. Op social media was te zien hoe zij een spandoek van Origi hadden gecreëerd, waarop de Belgische spits poseert met de Champions League-trofee.

#LFC fans in Genk have been asked to remove this Origi banner. Understandable ...... but it is funny as fuck !! ?????????????? pic.twitter.com/hDcFTSx3N7 — Dj Havoc™ (@Djhavoc) October 23, 2019

Origi was vorig seizoen goud waard voor Liverpool door tegen Tottenham Hotspur te scoren in de finale van de Champions League en verwierf daarmee een cultstatus bij de supporters van the Reds. Onmiskenbaar op het spandoek was echter ook diens gestereotypeerde geslachtsdeel. Liverpool was absoluut niet gediend van het doek en spreekt in een statement van een 'racistische stereotypering die compleet onacceptabel is'.

Liverpool verzekert dat het spandoek nog voor het eerste fluitsignaal verwijderd is. Het elftal van manager Jürgen Klopp beleefde verder overigens een probleemloze avond in België. Dankzij doelpunten van Alex Oxlade-Chamberlain (twee), Sadio Mané en Mohamed Salah werd Gank eenvoudig met 1-4 over de knie gelegd.