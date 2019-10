Joe Cole: ‘Er zijn niet veel ploegen die naar Ajax gaan en dit doen’

Frank Lampard heeft 'zonder twijfel' zijn beste wedstrijd als trainer van Chelsea achter de rug, zo oordelen analisten Joe Cole en Robbie Savage van BT Sport. Woensdagavond won de ploeg van Lampard met 0-1 van Ajax in de Champions League. Volgens Cole, voormalig ploeggenoot van Lampard bij Chelsea, drukt de nieuwe trainer nu al zijn stempel door jonge spelers het vertrouwen te geven. De basisopstelling van the Blues was zelfs jonger dan die van Ajax: 25 jaar en 71 dagen om 25 jaar en 121 dagen.

"Het was topklasse. Dit was zonder twijfel het beste optreden van Chelsea sinds de aanstelling van Frank Lampard", stelt Cole na het laatste fluitsignaal. De Londenaren boekten in Amsterdam de zesde officiële overwinning op rij. "Je merkt gewoon dat er een goede sfeer rond de club hangt. Spelers die misschien het gevoel hadden dat ze opzij waren geschoven, of die twijfelden over hun toekomst, zijn nu belangrijk voor de club. Daar verdienen Frank en zijn staf ook de complimenten voor."

Cole denkt dat er nog veel rek in de ploeg van Lampard zit. In eigen land is de club de afgelopen weken opgeklommen naar een gedeelde derde plek in de Premier League. "Als speler wil je weten wat er van je wordt verwacht en wat je rol is. Het lijkt dat het iedere wedstrijd beter gaat lopen", merkt Cole op. "Er zijn niet veel ploegen die op bezoek bij Ajax het balbezit controleren en de bal zo goed in de ploeg houden als Chelsea heeft gedaan. Ze waren vanavond heel goed."

"Ik moet toegeven dat Chelsea in tactisch opzicht een uitstekende prestatie heeft geleverd", vult tafelgast Savage aan. De Welshman vond Chelsea 'zowel met als zonder de bal erg moedig'. "Ze hebben het gevaar van Ajax beperkt tot slechts enkele kansen. Als je ziet hoe goed ze speelden en verdedigden, kun je de ploeg van Frank Lampard niet genoeg complimenten uitdelen. Het was een magnifiek optreden. Hij durft jonge spelers het vertrouwen te geven. Dit was het beste spel van Chelsea in het nog korte dienstverband van Lampard."