Ontzettende blunder laat Memphis Depay en consorten beteuterd achter

Olympique Lyon blijft moeizaam presteren. Vier dagen na het debuut van Rudi Garcia op de bank tegen Dijon (0-0) verloor de Franse club in de Champions League met 2-1 van Benfica, mede door een ontzettende blunder van Anthony Lopes in de slotfase. Het was alweer de vierde nederlaag in de laatste zeven duels in alle competities. Het verlies betekent dat Lyon in Groep G op vier punten uit drie duels blijf staan, evenveel als Zenit Sint-Petersburg. RB Leipzig leidt de dans met zes punten, terwijl Benfica nu op drie punten staat.

Benfica had slechts vier minuten nodig om de bezoekers achter de feiten aan te laten lopen. Het team van Rudi Garcia kreeg de bal maar niet weg rondom het eigen strafschopgebied en het leer kwam uiteindelijk via Franco Cervi terecht bij Rafa Silva, die hard en laag raak schoot: 1-0. Voor de doelpuntenmaker zat het duel er na twintig minuten reeds op: de Portugees ging met een blessure naar de kant, waarschijnlijk door een charge van Houssam Aouar en/of wellicht een kolderieke botsing met de arbiter even later.

De vroege openingstreffer ten spijt, Benfica en Lyon waren in de eerste helft aan elkaar gewaagd. De bezoekers hadden meer de bal, maar het gebrek aan creativiteit speelde les Gones parten. Benfica was in balbezit ietwat gevaarlijker, maar leunde in de eerste 45 minuten hoofdzakelijk op de voordelige marge.

In het eerste kwartier na rust veranderden de verhoudingen niet. Lyon, dat zonder Kenny Tete aantrad, domineerde het duel, maar dat resulteerde niet in doelrijpe kansen. Dat bood Benfica de mogelijkheid om beter in de wedstrijd te komen, al kwam de thuisploeg na ruim een uur spelen bijzonder goed weg. Een inzet van Maxwel Cornet werd van richting veranderd en eindigde op de lat boven Odisseas Vlachodimos. Moussa Dembélé liet de rebound onbenut.

Depay zette twintig minuten voor tijd alsnog de gelijkmaker op het scorebord. Na een pass van Léo Dubois werkte de Nederlander de bal met zijn linker achter Vlachodimos: 1-1. De VAR bekeek nog of er sprake van buitenspel was, maar de treffer ging de annalen in. Het team van Garcia bleef door een blunder van Lopes alsnog met lege handen achter. Vier minuten voor het einde ving de doelman de bal op, maar gooide hij deze vervolgens recht in de voeten bij Pizzi. De invaller werkte de bal in het lege doel: 2-1.