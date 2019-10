Wondergoal Oxlade-Chamberlain helpt Liverpool; Mertens passeert Maradona

Liverpool en Napoli hebben woensdagavond beide uitstekende zaken gedaan in Groep E van de Champions League. Liverpool won met 1-4 bij Racing Genk, terwijl Napoli met 2-3 zegevierde over Red Bull Salzburg. Alex Oxlade-Chamberlain verzorgde bij the Reds het absolute hoogtepunt van de wedstrijd, door in de tweede helft heerlijk te scoren met de buitenkant van de schoen. Bij Napoli was Dries Mertens de man van de wedstrijd met twee doelpunten en een assist.

Racing Genk - Liverpool 1-4

Liverpool was zonder Trent Alexander-Arnold en Joël Matip afgereisd naar België, terwijl Georginio Wijnaldum en aanvoerder Jordan Henderson genoegen moesten nemen met een plek op de reservebank. Oxlade-Chamberlain kon daardoor voor het eerst dit seizoen in de Champions League rekenen op een basisplaats en hij beschaamde het vertrouwen van manager Jürgen Klopp niet. De Engelse middenvelder schoot binnen twee minuten raak vanbuiten het strafschopgebied en bezorgde Liverpool zo een droomstart in de Luminus Arena: 0-1. Halverwege de eerste helft leek Sadio Mané op weg naar de 0-2, maar hij stuitte na briljant voorbereidend werk van Roberto Firmino op doelman Gaëtan Coucke.

Kort erna dacht Mbwana Samatta Genk op gelijke hoogte te brengen, maar zijn doelpunt werd door de videoscheidsrechter (VAR ) afgekeurd vanwege buitenspel. Liverpool nam zijn voorsprong zo mee naar de rust en gooide de wedstrijd twaalf minuten na de onderbreking uiteindelijk definitief in het slot, dankzij een wonderschone treffer van Oxlade-Chamberlain. De uitblinker van de avond werd op de rand van het strafschopgebied aangespeeld door Firmino, waarna hij de bal met de buitenkant van de schoen op voortreffelijke wijze richting de bovenhoek duwde. In het laatste kwartier werd er nog flink gescoord: Mané en de van een blessure teruggekeerde Mohamed Salah pikten hun doelpunt mee bij Liverpool, voordat Stephen Odey de eer redde voor Genk.

Red Bull Salzburg - Napoli 2-3

Salzburg verraste dit seizoen al vriend en vijand in de Champions League met attractief voetbal en dat was woensdagavond niet anders. Napoli had zijn handen vol aan de Oostenrijkers en leek na ongeveer tien minuten voetballen op achterstand te komen, toen Erling Braut Haaland doel trof. De treffer van Noorse spits werd echter afgekeurd vanwege buitenspel. Kort erna was het Dries Mertens die Napoli aan de overzijde op voorsprong schoot. De Belg schoot uit een lastige hoek verwoestend raak en maakte zo zijn 115de doelpunt in dienst van i Partenopei. Mertens kwam daarmee op gelijke hoogte met clubicoon Diego Armando Maradona; Marek Hamsik is met 121 goals nog altijd de meest trefzekere speler ooit van Napoli.

Het antwoord van Salzburg mocht er vervolgens wezen. Het elftal van trainer Jesse Marsch zette de bezoekers uit Italië met de rug tegen de muur en wist op slag van rust verdiend langszij te komen. Kévin Malcuit beging een overtreding op Hwang Hee-Chan, waarna de strafschop die volgde overtuigend werd benut door Haaland: 1-1. In de eerste fase van de tweede helft hielden beiden teams elkaar vervolgens in evenwicht, maar in de 64ste minuut schoot Mertens Napoli toch weer op voorsprong, na voorbereidend werk van Malcuit. Hirving Lozano was bij de Italianen in de basis begonnen, maar de voormalig PSV'er wist niet te imponeren en werd direct na de 1-2 naar de kant gehaald ten faveure van Lorenzo Insigne. Salzburg wist in het laatste kwart nogmaals langszij te komen via Haarland, maar moest uiteindelijk toch het hoofd buigen voor Napoli, doordat Insigne scoorde na een assist van Mertens.