Ajax juicht na doelpunt in minuut 95 bij Lille - Valencia

De krachtmeting tussen Lille en Valencia in Groep H van de Champions League is onbeslist geëindigd. Het team van Albert Celades leek op een minimale overwinning af te stevenen, maar in de vijfde minuut van de speeltijd sloeg Jonathan Ikoné toe: 1-1. De groep kent na de remise zodoende niet drie gedeelde koplopers: Ajax en Chelsea hebben beide zes punten, Valencia volgt met vier punten en Lille heeft eindelijk het eerste punt binnen.

Het beste nieuws voor Valencia halverwege het duel was het moment dat Deniz Aytekin het rustsignaal liet klinken. Het team van Celades startte goed aan de wedstrijd, maar naarmate de eerste helft vorderde vloeiden de krachten en ideeën van los Che weg en kwam Lille beter in de wedstrijd. Valencia kwam niet verder dan een schot van Kévin Gameiro en een mogelijkheid voor Maxi Gómez, die echter niet op Tiago Djaló had gerekend.

Met name in de laatste fase voor rust had Valencia het moeilijk en stond het aluminium een openingstreffer van de Fransen in de weg. Een ziedende inzet van Yusuf Yazici zes minuten voor rust eindigde buiten het bereik van Jasper Cillessen op de lat. Niet veel later claimde Lille vergeefs een strafschop wegens hands van Jaume Costa in het strafschopgebied en ging een hernieuwde poging van Yazici maar net naast. Valencia overleefde het ternauwernood.

Lille startte ook furieus aan de tweede helft, terwijl Valencia, met Carlos Soler in de plaats van Geoffrey Kondogbia, geen antwoord leek te hebben. Toch kwamen de Spanjaarden na iets meer dan een uur spelen op voorsprong, mede dankzij de ruimte die Lille achterin bood. De defensie van Lille liet zich verrassen door een uitstekende rush van Gameiro, die de bal vervolgens bij Cheryshev bezorgde. De Rus schoot het leer achter Mike Maignan: 0-1.

De 0-1 zorgde ervoor dat Lille nog meer druk zette op de achterhoede van Valencia. Cillessen moest tot het uiterste gaan om een streep van de ingevallen Ikoné te keren, terwijl een inzet van Loic Rémy wonderbaarlijk langs de verkeerde kant van de paal ging. Tot overmaat van ramp voor Valencia kreeg Mouctar Diakhaby binnen no time een tweede gele kaart en moesten de bezoekers met tien man verder. In de resterende acht minuten reguliere speeltijd én zes minuten extra tijd leek Valencia stand te houden, maar diep in de extra tijd schoot Ikoné hard de toch wel verdiende gelijkmaker achter Cillessen.