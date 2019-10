Promes reageert op ‘architectenbeslissing’: ‘Heel lullig dat ‘ie is afgekeurd’

Quincy Promes leek Ajax woensdagavond in de eerste helft tegen Chelsea op voorsprong te schieten, maar na inmenging van de VAR ging er wegens buitenspel een streep door de treffer. Het leidt na afloop van het met 0-1 verloren Champions League-duel tot de nodige discussie, omdat er op sociale media twijfels bestaan of er wel het juiste fragment is gebruikt om aan te tonen dat Promes buitenspel stond. De aanvaller van Ajax noemt het zelf in gesprek met Veronica ‘lullig’ dat het doelpunt afgekeurd werd.

“Het was heel lullig dat 'ie is afgekeurd, ik weet niet of het buitenspel was. Maar achteraf koop ik er natuurlijk niks voor. Je kan het op twee manieren zien. Ik zou in mijn voordeel kunnen zeggen dat het geen buitenspel was, maar de VAR moeten we maar accepteren”, geeft Promes te kennen. De aanvaller had zelf niet het gevoel dat hij buitenspel stond. “Ik telde hem al. Volgens mij stond de centrale verdediger er nog en hij werd nog van richting veranderd. Voor mijn gevoel kwam ik van achter het schot, toen de bal al vertrokken was.”

Ook in de studio van beIN Sports wordt nagepraat over het besluit om de treffer te annuleren. “Het is heel moeilijk om dit correct te beoordelen. Waar praten we over? Millimeters. Het is te moeilijk”, zo analyseert Tim Sherwood, voormalig trainer van Aston Villa en Tottenham Hotspur, het moment. “De technologie is er om dat te bepalen, de scheidsrechters achter de videoschermen zijn onmogelijk in staat om dit vast te stellen. Hier moet je een architect voor zijn.”

Promes vond overigens dat Ajax slordig omging met het balbezit en daardoor geen grip kreeg op de wedstrijd. “Dan krijg je het heel moeilijk met deze tegenstander. We moesten juist simpeler spelen en zekerder zijn aan de bal. We moesten geduld hebben, nu raakten we 'm snel kwijt en moesten we er achter aan rennen”, stelt de aanvaller van Ajax, die het spel op en neer zag gaan. “Er was contant strijd en uiteindelijk hoop je dan dat we er minimaal een gelijkspel aan over houden. Dan is het extra zuur dat we nu met lege handen staan.”