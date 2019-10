Uitgekleed Ajax Onder-19 lijdt eerste nederlaag in de UEFA Youth League

Ajax Onder-19 is woensdagmiddag tegen de eerste nederlaag in de UEFA Youth League aangelopen. Het elftal van trainer John Heitinga was niet opgewassen tegen de leeftijdsgenoten van Chelsea (0-1). Het beloftenelftal van Ajax, dat eerder wist te winnen van Lille OSC Onder-19 (4-0 en Valencia Onder-19 (3-5) blijft op zes punten staan in de groepsfase. De Londenaren stijgen dankzij de zege in Amsterdam naar vier punten.

De formatie van Heitinga, die zes spelers miste vanwege het jeugd-WK in Brazilië, kende een valse start op De Toekomst, want de gasten uit Engeland kwamen al in de tweede minuut op voorsprong. Thierno Ballo kopte raak uit een afgemeten hoekschop. Ajax Onder-19 was duidelijk van slag, want in het restant van de eerste helft werden nauwelijks kansen afgedwongen. Halverwege keken de Amsterdammers dan ook tegen een kleine achterstand aan.

Max de Waal nam in de tweede helft de plaats in van Damjan Dostanic en de middenvelder was dicht bij de gelijkmaker. Zijn schot vloog echter langs de verkeerde kant van de paal. Ajax Onder-19 had een duidelijk overwicht, maar de achterstand werd niet weggepoetst door de jonge Ajacieden. Christian Rasmussen, die later werd gewisseld, liet een goede kans op de 1-1 onbenut, terwijl Chelsea Onder-19 duidelijk leunde op de 0-1 voorsprong.

Heitinga bracht Joshua Pynadath, de debuterende Kian Fitz-Jim en Jamillio Pinas nog binnen de lijnen, maar ondanks alle inspanningen kon een nederlaag kon niet meer worden afgewend. Chelsea Onder-19 hield stand en stapte met een zeer bruikbare overwinning van het veld. Beide ploegen ontmoeten elkaar over twee weken opnieuw, maar dan in Londen. De eerste elftallen van beide clubs staan woensdagavond tegenover elkaar in de Champions League.