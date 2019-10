‘Ik was teleurgesteld dat Ajax me wilde verkopen en voelde me handelswaar’

Jesper Grönkjaer beleefde zijn grote doorbraak tussen 1998 en 2000 in het shirt van Ajax, maar negentien jaar geleden kwam er opeens abrupt een einde aan zijn periode in Amsterdam. De club besloot hem aan Chelsea te verkopen, waar hij vervolgens vier jaar actief zou zijn voordat een overstap naar Birmingham City volgde. Zijn twee oude werkgevers Ajax en Chelsea staan woensdagavond tegenover elkaar in de Champions League en Grönkjaer kijkt uit naar het treffen.

“Een favoriet heb ik niet. Ik ben voor de ploeg die het meest attractief speelt”, vertelt hij in gesprek met Ajax Life. De aanvaller hield in 2000 wel een ‘vreemd gevoel’ over aan de manier waarop zijn vertrek uit Amsterdam tot stand kwam, maar heeft zich hier inmiddels overheen gezet: “Ik wilde niet weg, maar Ajax kon - als ik het mij goed herinner - wel wat transferinkomsten gebruiken.”

“Er waren destijds twee spelers die in aanmerking kwamen voor een transfer: Christian Chivu en ik”, blikt hij terug. “Ik was teleurgesteld dat de club me wilde verkopen en voelde me handelswaar. Naarmate je ouder wordt, leer je dat de voetballerij zo werkt. Ik had natuurlijk ‘nee’ kunnen zeggen. Dat deed ik niet, maar ik had wel een week nodig om te beslissen.”

Grönkjaer denkt dat Ajax het dit jaar moeilijker gaat krijgen in de Champions League dan vorig seizoen, aangezien de Amsterdammers toen nog relatief onbekend waren. Toch geeft hij Ajax een goede kans tegen the Blues: “Ze drukken tegenstanders meestal terug op de eigen helft en creëren kansen vanuit een hoog percentage balbezit. Chelsea krijgt het lastig. Ze gaan er een fysieke strijd van maken, maar parkeren daarbij niet de bus. Daarvoor heeft het elftal te veel kwaliteit.”