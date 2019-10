André Onana veroorzaakte frustratie bij ex-Ajacied: ‘Ik baalde gigantisch’

Xavier Mous had in het verleden veel twijfels bij de klasse van André Onana. De huidige doelman van PEC Zwolle stond in 2015 in de pikorde bij Ajax onder de Kameroener, maar was niet helemaal overtuigd van de kwaliteiten van zijn vakcollega. Onana had in het begin bij Ajax veel moeite, zegt Mous in een interview met Voetbal International.

Mous speelde jarenlang in de jeugdopleiding van Ajax en leek in 2015 aanspraak op veel speeltijd te kunnen maken bij de beloften toen Norbert Alblas geblesseerd raakte. De Amsterdammers besloten daarna echter in zee te gaan met Onana, die overkwam van Barcelona. "Ineens werd André Onana uit de hoge hoed getoverd", memoreert Mous.

Waar Onana momenteel wordt gezien als een topkeeper en volgens France Football tot de tien beste doelmannen ter wereld behoort, maakte hij enkele jaren geleden een mindere indruk. Mous erkent dat hij deze ontwikkeling bij zijn voormalig teamgenoot niet had kunnen voorspellen, aangezien Onana bij tijd en wijle situaties verkeerd inschatte.

"Hij maakte veel fouten en was echt zoekende, maar toch keepte hij elke week bij Jong Ajax. Dat was behoorlijk frustrerend, ik baalde gigantisch", aldus de nu 24-jarige Mous. "Dat André het nu zo geweldig doet, vind ik trouwens oprecht prachtig. Heel gaaf om te zien, want daar zag het er toen niet echt naar uit, haha."