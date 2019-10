Toby Alderweireld: ‘Ik voelde me verloren in Amsterdam, jarenlang’

Toby Alderweireld speelde tussen 2004 en 2013 in het shirt van Ajax. De Amsterdammers namen de Belgische verdediger al op vijftienjarige leeftijd over van Beerschot, waardoor hij al vroeg zijn vertrouwde omgeving achter zich liet. Alderweireld beaamt in gesprek met Knack dat er met de overstap naar Ajax een droom uitkwam, maar geeft tegelijkertijd toe dat het voor hem eigenlijk te vroeg was om een dergelijke transfer te maken.

“Zo ben ik er zelf ook ingestapt: wauw, ik voetbal bij Ajax! Tot je als vijftienjarige alleen de trein naar Amsterdam op stapt, en beseft hoe je leven er voortaan uitziet. Ik was daar niet op voorbereid”, bekent Alderweireld. De verdediger speelde uiteindelijk 186 wedstrijden in de hoofdmacht van de Amsterdammers. “Heel mijn lijf zei toen: ik wil dit niet. Dit is te veel voor mij. Laat me alsjeblieft naar huis gaan.”

“Dat gevoel van ontreddering, ik wens het mijn ergste vijand niet toe. Ik draag dat nog altijd mee. Ik voelde me verloren in Amsterdam, jarenlang. Het milderde, maar ging nooit over. Als een duiveltje dat op mijn schouder bleef zitten”, blikt de verdediger terug op zijn eerste jaren in Amsterdam. In 2013 liet hij Ajax achter zich, waarna hij via Atlético Madrid en een huurperiode bij Southampton bij Tottenham Hotspur terechtkwam.

Achteraf had Alderweireld niet al op vijftienjarige leeftijd naar Ajax willen verkassen. “Toch niet op die leeftijd. Het is een fantastische club, begrijp me alsjeblieft niet verkeerd, maar ik was er te jong en te weinig zelfstandig voor. En ik durf denken dat ik via een andere route ook wel aan de top zou zijn geraakt”, concludeert Alderweireld. De 96-voudig international voor de Rode Duivels heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij ooit nog wil terugkeren bij Ajax.