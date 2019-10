The Chronicle verwerpt spraakmakende claims van Jaap Stam in interview

Jaap Stam was nooit in beeld bij Newcastle United, claimt The Chronicle. De trainer van Feyenoord zei in gesprek met Voetbal International dat hij afgelopen zomer werd benaderd door de Premier League-club voor een dienstverband. Bronnen bij the Magpies geven bij de lokale krant echter aan dat Stam nooit een optie was.

"Newcastle United meldde zich een paar dagen nadat ik mijn handtekening had gezet bij Feyenoord", zo stelde de oud-verdediger van het Nederlands elftal in het interview. "Dus het was meteen geen optie. Ik ben van een man een man, een woord een woord. Het was mooi en eervol, doordat de mensen in Engeland blijkbaar weten waar ik als trainer voor sta."

Stam wees aanbod vanuit de Premier League af: ‘Was meteen geen optie’

Lees artikel

Meerdere bronnen binnen Newcastle United ontkennen nu echter stellig dat Stam afgelopen zomer in beeld was om de opvolger te worden van Rafael Benítez, die naar Dalian Yifang was verkast. De Engelse club zou nooit met Stam gesproken hebben over een rol als manager. Newcastle zou zelfs nooit interesse hebben gehad in de diensten van de voormalig stopper, aldus The Chronicle.

De club heeft ook nimmer een andere partij ingeschakeld om te praten met Stam over een mogelijke functie op St. James' Park. Na ruim twee weken zoeken vond Newcastle in Steve Bruce een nieuwe coach. Stam was eerder in Engeland actief voor Reading. In 2017 wist de coach met de club de play-offs van de Championship te halen. In 2018 werd Stam ontslagen bij the Royals.