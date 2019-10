‘Zie je dat De Ligt nerveus oogt? Misschien is dat omdat hij meer en meer wil’

Juventus won dinsdagavond met de grootst mogelijke moeite van Lokomotiv Moskou. La Vecchia Signora won dankzij een dubbelslag van Paulo Dybala in het laatste kwartier met 2-1 van de Russen in het derde groepsduel van de Champions League. Matthijs de Ligt stond bij Juventus negentig minuten binnen de lijnen en kan rekenen op lovende woorden van collega Leonardo Bonucci.

“De Ligt maakt een geweldige ontwikkeling door. Laten we niet vergeten dat hij twintig is en uit een hele andere cultuur komt. Hij is sterk genoeg om de druk te kunnen weerstaan die het shirt van Juventus met zich meebrengt. De Ligt is een geweldig talent en het is geweldig om hem bij ons te hebben. We hebben heel veel vertrouwen in hem, hij moet op het veld vooral rustig blijven”, zo geeft Bonucci te kennen in gesprek met verschillende Italiaanse media. De Oranje-international krijgt tevens lof toegezwaaid van Pavel Nedved.

“Zie je dat hij nerveus oogt? Misschien is dat omdat hij meer en meer wil. Hij is een groot kampioen, zoals Cristiano Ronaldo. Ik ben tevreden over hem en hij kan alleen maar beter worden, omdat hij alleen maar genoegen neemt met het beste”, zo tekent de Corriere dello Sport op uit de mond van Nedved. Juventus-trainer Maurizio Sarri was desondanks licht kritisch op zijn defensie na afloop van het duel met Lokomotiv.

“We hadden enkele problemen achterin en helaas kwamen we vanuit een counter op achterstand. Ik denk dat we ons hoofd erbij hebben gehouden, geduldig bleven en altijd het gevoel hadden dat we de wedstrijden konden omdraaien”, zegt Sarri in gesprek met Sky Italia. “We hadden in paniek kunnen raken, want we hebben 28 keer op doel geschoten. Ik vertelde de jongens dat we het Champions League-record met balbezit hadden kunnen verbreken. Het risico was dat we tegen een muur liepen en geïrriteerd zouden raken, maar we hielden ons hoofd erbij.”