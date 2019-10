Feyenoord mist niet drie, maar twee basisspelers in Zwitserland

Feyenoord reist met een twintigkoppige selectie af naar Zwitserland, waar donderdagavond de uitwedstrijd tegen Young Boys op het programma staat. Nicolai Jörgensen en Rick Karsdorp zijn niet van de partij bij het derde groepsduel in de Europa League. Ridgeciano Haps reist wel met de Rotterdammers mee naar Bern.

Het Algemeen Dagblad wist dinsdagavond te melden dat Jörgensen en Karsdorp niet van de partij zouden zijn en Voetbal International voegde daaraan toe dat ook Haps er in Zwitserland niet bij zou zijn. Feyenoord communiceert via de officiële kanalen dat Jörgensen en Karsdorp inderdaad geen onderdeel uitmaken van de selectie van Feyenoord voor het duel met Young Boys. Bij de rechtsback wordt gemeld dat hij een blessure heeft, voor Jörgensen komt het Europa League-duel ‘te vroeg’.

“De Deen komt net terug van een blessure en speelde zondag tegen Heracles voor het eerst sinds zijn herstel weer 90 minuten”, schrijft Feyenoord op zijn website. Over Haps wordt verder geen mededeling gedaan en zijn naam is ‘gewoon’ terug te vinden in de twintigkoppige selectie. Het betekent dat trainer Jaap Stam met Jörgensen en Karsdorp in ieder geval twee spelers moet missen die afgelopen zondag in de wedstrijd tegen Heracles Almelo (1-1) nog in de basiself stonden.

Feyenoord hield drie punten over aan de eerste twee Europa League-wedstrijden tegen Rangers (1-0 nederlaag) en FC Porto (2-0 zege). Young Boys heeft evenveel punten, na een nederlaag tegen FC Porto (2-1) en een zege op Rangers (2-1). De regerend kampioen van Zwitserland kende met een 4-1 overwinning op Neuchâtel Xamax afgelopen weekeinde een goede generale op de wedstrijd tegen het kwakkelende Feyenoord.

Volledige selectie van Feyenoord: Vermeer, Senesi, Haps, Narsingh, Berghuis, Larsson, Johnston, Malacia, Sinisterra, Fer, Tapia, Marsman, Bijlow, Kökcü, Azarkan, Toornstra, Ié, Botteghin, Burger en Geertruida.