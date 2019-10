Matthijs de Ligt ‘opnieuw een flop’: ‘Een klein foutje met grote gevolgen’

Juventus had dinsdagavond in eigen stadion de nodige moeite met Lokomotiv Moskou. De Russische club werd in het derde groepsduel van de Champions League uiteindelijk met 2-1 verslagen, door een dubbelslag van Paulo Dybala in het laatste kwartier. Matthijs de Ligt hoorde volgens de beoordelingen van de Italiaanse media niet bij de uitblinkers aan de zijde van la Vecchia Signora.

Eurosport en het Italiaanse Goal beoordelen De Ligt allebei met een 5,5. “Een klein foutje, dat uiteindelijk grote gevolgen had. Hij zat mis bij een kopduel en dat leidde uiteindelijk tot de openingstreffer van Aleksei Miranchuk”, schrijft Eurosport. Calciomercato grijpt dezelfde reden aan om De Ligt een 5 te geven en noemt hem ‘opnieuw een flop’. “Hij gaat het duel aan, raakte de bal niet eens en de aanloop naar de 0-1 is geboren.”

OA Sport geeft De Ligt met een 6 wel een voldoende. “De Nederlander miste niet al teveel en toonde zijn fysieke kracht in de duels met Eder. Verder had hij niet al teveel te doen”, zo luidt de motivatie. Van het Italiaanse FOX Sports krijgt De Ligt hetzelfde cijfer, terwijl hij van de Corriere della Sera een 5,5 krijgt toebedeeld. “Het heeft allemaal tijd nodig, misschien een langere periode. De eerste die een gevaarlijke aanval van de Russen probeerde te stoppen, was De Ligt. Zijn sprong en timing was niet goed genoeg.”

Ook van Tuttomercatoweb krijgt De Ligt de kleinst mogelijke voldoende. Overigens komt Leonardo Bonucci, die samen met de Oranje-international het hart van de defensie vormde, er ook niet best vanaf. De Italiaan wordt door FOX Sports tot de slechtste spelers van de wedstrijd gerekend met een 5,5. “Niet accuraat, niet doortastend, het was niet de avond van Bonucci. Een wedstrijd om snel te vergeten”, stelt men. Van Eurosport, Calciomercato en de Corriere della Sera krijgt Bonucci een 5, terwijl de andere media hem niet hoger geven dan een 5,5.