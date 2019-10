Feyenoorder ondergaat ‘rituele slachting’: ‘Het mes schraapte zijn adamsappel’

Sjoerd Mossou constateert dat Marcos Senesi ongekend hard is aangepakt door analisten de afgelopen dagen. De verdediger van Feyenoord maakte afgelopen zondag tegen Heracles Almelo (1-1) een matige indruk, aanleiding voor veel analytici om de aankoop te fileren. Mossou zag eveneens dat Senesi het moeilijk had, 'een beetje zoals Matthijs de Ligt in zijn eerste maanden bij Juventus'.

De 'rituele slachting' van Senesi op televisie was snel begonnen, zo schrijft Mossou in zijn column voor het Algemeen Dagblad. 'Bij FOX Sports zat Kenneth Perez zo spottend te grijnzen, dat zijn mondhoeken haast voorbij zijn oren krulden. Mario Been liet hoofdschuddend fragmentjes zien van wat de voetballer allemaal fout deed. Het hardop schaterlachen kon elk moment beginnen.'

'Rafael van der Vaart zei dat hij hevig verlangde naar Eric Botteghin. Johan Derksen vond Senesi maar een 'Jan Doedel', wat een mooi woord is, bijna net zo mooi als 'oelewapper'", somt Mossou op. Hij stelt dat Senesi in een wereld terecht is gekomen vol 'regen, wind en cynisme', bij een elftal zonder sturing en in een medialandschap zonder rem.

Mossou geeft aan dat ook het prijskaartje van ongeveer zes miljoen euro de 22-jarige verdediger nog wel even zal achtervolgen. "En toen hij een bal over de zijlijn speelde, en daarna nog eentje, schraapte in de studio's het fileermes langs zijn adamsappel. Senesi hoefde het niet eens te verstaan. Al die smalende gezichten vertelden al genoeg", aldus de columnist.