Ajax - Chelsea: live-uitzending, blessures en vermoedelijke opstellingen

Ajax staat er florissant voor in Groep H van de Champions League. Door overwinningen op Lille OSC en Valencia gaat de halve finalist van vorig seizoen aan kop in de groepsfase en dus wordt er met veel vertrouwen uitgekeken naar de thuiswedstrijd van woensdagavond tegen Chelsea. Voor eigen publiek kan het team van trainer Erik ten Hag een grote stap zetten in de richting van kwalificatie voor de knock-outfase. Wanneer de Amsterdammers opnieuw drie punten en een bonus van 2,7 miljoen euro mogen bijschrijven, is de volgende ronde binnen handbereik.

Het gaat Ajax voor de wind dit seizoen. Zowel in de Eredivisie als in de Champions League gaat de club ongeslagen aan kop. Afgelopen zaterdag werd echter duidelijk dat er geen reden is voor de spelers van Ajax om naast hun schoenen te gaan lopen. Het spel tegen RKC Waalwijk (1-2) was ondermaats en ondanks de drie punten zullen er maar weinig Ajacieden zijn die een goed gevoel hebben overgehouden aan het duel in Noord-Brabant. “Het leek nergens naar”, mopperde Ten Hag na afloop tegen FOX Sports. “Ik zag elf BV-tjes op het veld. De houding was niet goed, de mentaliteit ook niet. Geen energie ook. We wilden het op tachtig procent doen en dat kan niet.”

“Ik hoef geen reactie te zien”, aldus Ten Hag dinsdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar het duel van woensdag. “We moeten gewoon ons spel spelen. Het is een andere competitie en morgenavond moet het goed zijn, dat weten de spelers ook. Of wij de favoriet zijn? Ik kan niet zoveel met al die bespiegelingen. We zijn zelfbewust, moedig en hebben vertrouwen. Maar Ajax is geen favoriet als we tegen clubs uit de Premier League spelen.”

Frank Lampard : 'Geen angst maar juist heel veel respect voor Ajax'

Chelsea speelt normaliter mee om de hoofdprijzen. Met de Russische miljardair Roman Abramovich als eigenaar is geld geen probleem, waardoor de club uit Londen in staat is om de beste spelers aan te trekken. Afgelopen zomer kwam daar verandering in, want door een transferverbod kon de club weinig met de miljoenen van Abramovich. De selectie van Frank Lampard kon niet vernieuwd worden en dus is de manager meer dan ooit genoodzaakt om terug te grijpen naar spelers uit de eigen jeugd. “En dat pakt heel goed uit, met vier basisspelers uit de eigen opleiding tot gevolg, zoals talenten als Mason Mount en Tammy Abraham”, aldus meesterscout Piet de Visser in het Algemeen Dagblad.

Lampard heeft in ieder geval veel respect voor Ajax. "Ik doe er alles aan om mijn eigen ploeg vertrouwen te geven, want ik geloof in de spelers. Wat Ajax vorig seizoen presteerde met zo'n jong team, was ongelofelijk. Voor ons geldt dat je mijn geloof in mijn jongens kunt zien. Iedereen zegt dat de transferban de enige reden is dat jonge spelers de kans krijgen bij Chelsea, maar dat is absoluut niet waar. Ik heb veel opties in mijn selectie en kies de spelers die volgens mij moeten spelen. De jonge spelers hebben het laten zien en ik geloof in hen", aldus de oud-middenvelder.

Blessures Ajax en Chelsea

Ajax beschikt over een fitte selectie. Alleen Hakim Ziyech was niet helemaal fris na de wedstrijd tegen RKC Waalwijk, maar Ten Hag meldde dinsdag op de persconferentie dat hij gewoon op de Marokkaans international rekent. “Ik ga ervan uit dat hij gewoon kan starten.”

Bij Chelsea zijn de personele problemen groter. Lampard moet het in Amsterdam doen zonder N’Golo Kanté. Hij raakte tijdens de interlandperiode met Frankrijk geblesseerd aan zijn lies. De controlerende middenvelder kon al niet in actie komen tegen Newcastle United (1-0 winst) en moet ook het duel met Ajax laten schieten. Dat geldt ook voor Ross Barkley. De middenvelder liet zich afgelopen zaterdag nog voor rust wisselen vanwege een enkelblessure.

Andreas Christensen liet de afsluitende training van Chelsea in Engeland ook aan zich voorbijgaan en Lampard denkt dat de centrumverdediger nog enkele weken uit de roulatie is. De opvolger van Maurzio Sarri bij de Londense club kan tegen Ajax sowieso geen beroep doen op Ruben Loftus-Cheek, die in mei een gescheurde achillespees opliep en daardoor nog enkele maanden moet revalideren.

Vermoedelijke opstellingen

De opstelling van Ajax zal geen verrassingen kennen. Naar verwachting start Dusan Tadic in de punt van de aanval en keert Edson Álvarez terug in de basis op het middenveld. Donny van de Beek krijgt een rol als aanvallende middenvelder en het Algemeen Dagblad verwacht dat Quincy Promes op de linkerflank de voorkeur krijgt boven David Neres.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Dest, Veltman, Blind, Tagliafico; Martínez, Álvarez, Van de Beek; Ziyech, Tadic, Promes

Vermoedelijke opstelling Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Tomori, Zouma, Alonso; Mount, Jorginho, Kovacic; Willian, Abraham, Hudson-Odoi.

Statistieken Ajax – Chelsea

O Ajax heeft sinds november 2005 niet meer drie opeenvolgende zeges in het hoofdtoernooi van de Champions League geboekt. Destijds werd onder leiding van Danny Blind van FC Thun (2-0 en 2-4) en Sparta Praag (2-1) gewonnen.

O Ajax en Chelsea stonden nog nooit in een officiële wedstrijd tegenover elkaar. De club uit Londen is voor Ajax de negende tegenstander uit Engeland in een Europese competitie.

O Chelsea verloor nog nooit een officiële wedstrijd tegen een Nederlandse club: twee zeges, twee remises. De Londenaren wonnen tweemaal van Feyenoord in de Champions League in 1999/00 en de duels met AFC DWS in de Jaarbeursstedenbeker in 1968/69 leverden twee keer een 0-0 op. De club uit Amsterdam won de tos en mocht een ronde verder.

O Ajax won thuis één van de laatste vier Champions League-wedstrijden tegen een club uit Engeland: een remise, twee nederlagen. Dat was de 3-1 zege op Manchester City in oktober 2012. De laatste ontmoeting was tegen Tottenham Hotspur in 2018/19, toen een 2-0 voorsprong in een 2-3 verlies eindigde.

O Quincy Promes kan de eerste voetballer worden die in elk van zijn eerste drie duels voor Ajax in de Champions League trefzeker is. De aanvaller scoorde eerder al tegen Lille en Valencia.

Live-uitzending en aanvang:

De wedstrijd tussen Ajax en Chelsea begint vroeger dan gebruikelijk. Waar de wedstrijden in de Champions League doorgaans om 21.00 uur beginnen, begint het duel in de Johan Cruijff ArenA al om 18.55 uur. De wedstrijd wordt live uitgezonden door Veronica en betaalzender Ziggo Sport.

De voorbeschouwing op Veronica begint om 18.00 uur. Wilfred Genee, René van der Gijp en Dick Advocaat beschouwen uitgebreid voor. De ontmoeting in Amsterdam is vanaf 18.55 uur live te zien op het kanaal Ziggo Sport Voetbal.