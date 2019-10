PSV krijgt waarschuwing: ‘Weet je nog toen Ajax Red Bull Salzburg lootte?’

Voor PSV staat donderdagavond het derde groepsduel in de Europa League op het programma. In Eindhoven is het Oostenrijkse LASK Linz de tegenstander voor de Eindhovenaren, die zes punten overhielden aan de eerste twee Europese duels. Alex Pastoor werkt inmiddels een aantal maanden in Oostenrijk bij SCR Altach en voorspelt geen gemakkelijk duel voor PSV.

“Weet je nog in 2014, toen het Ajax van Frank de Boer tegen Red Bull Salzburg lootte? In Nederland wist niemand wat van die club. Nou, dat werd een shock van jewelste. Die Oostenrijkers bliezen Ajax van het veld met razendsnel omschakelvoetbal en heel agressieve pressing. LASK Linz kan dat ook, stormen zoals Salzburg deed. Benieuwd hoe PSV daarmee omgaat”, zo verwijst Pastoor in gesprek met het Algemeen Dagblad naar de dubbele ontmoeting van Ajax met Red Bull Salzburg in 2014. De Oostenrijkers wonnen destijds in de Europa League tweemaal: 0-3 en 3-1.

Met Wolfsberger AC is er nog een Oostenrijkse club actief in de groepsfase van de Europa League, terwijl Red Bull Salzburg in het hoofdtoernooi van de Champions League speelt. “Salzburg, Wolfsberger en LASK zijn zeer interessante ploegen die alle drie de knop op 'ongelooflijk racen' hebben staan”, stelt de oefenmeester, die constateert dat LASK de bal rond de middenlijn probeert te veroveren en dan ‘als een raket vooruit schiet’. “De vorige trainer heeft een 3-4-3-systeem ingeslepen, met twee lopers in de trambaan op de flanken en met een aanvallend trio dat goed collectief druk zet.”

“Het is overdreven wat ik nu ga zeggen, maar ik maak de vergelijking tóch: LASK speelt een beetje zoals Napoli in 2012. Die hadden ook die lopers en Cavani, Lavezzi en Marek Hamsik als aanvalstrio”, stelt Pastoor, die tevens een achilleshiel ziet in de slordigheid van LASK. “Als de aanvallers van PSV goed aanspeelbaar zijn, is er een uitweg als zij vol druk zetten. Ze zijn ook niet supercreatief met de bal. Maar LASK heeft een formule gevonden waar heel veel teams moeite mee hebben.”