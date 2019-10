Raheem Sterling en Sergio Agüero laten niets heel van Atalanta

Manchester City is nog foutloos in de groepsfase van de Champions League. Het team van manager Josep Guardiola won dinsdagavond in Groep C met 5-1 van Atalanta, dat juist nog op het eerste punt in het Europese miljardenbal wacht. De bezoekers uit Italië namen na nog geen half uur spelen de leiding in het Etihad Stadium, maar werden vervolgens overrompeld door Sergio Agüero en Raheem Sterling.

Manchester City legde in de eerste helft de basis voor de overwinning, maar de ploeg van Guardiola werd pas min of meer wakker op het moment dat Fernandinho een overtreding op Josip Ilicic in het strafschopgebied maakte. Ruslan Malinovskiy ging achter de bal staan en zette na nog geen half uur spelen de 0-1 op het scorebord. Atalanta, met Robin Gosens en Marten de Roon in de basisopstelling, kon de voordelige marge echter niet behouden.

Zes minuten na de openingstreffer tekende Agüero voor de 1-1: na een pass van Raheem Sterling van links werkte hij de bal van dichtbij door de benen van Pierluigi Gollini. Luttele minuten later wees de arbiter weer naar de stip, maar dit keer in het voordeel van the Citizens: na een overtreding van Andrea Masiello op Sterling maakte Agüero zijn tweede van de avond. Domper op de eerste helft van Manchester City was het uitvallen van Rodri vlak voor rust met een ogenschijnlijke blessure aan de hamstrings.

In het eerste kwartier na rust was Atalanta niet meer de ploeg die het voor rust was. Het team van Gian Piero Gasperini was slordig in de passing, het ontbrak aan creativeit en de thuisploeg profiteerde na nog geen uur spelen. Manchester City veroverde de bal op het middenrif, waarna het leer via goed voorbereidend werk van Kevin De Bruyne en Phil Foden van dichtbij door Sterling hoog tegen de touwen werd geschoten: 3-1. Het was voor de aanvaller alweer zijn tiende van het seizoen, maar zeer niet de laatste van de avond.

Het team van Guardiola liep in het restant van het tweede bedrijf verder uit. Zes minuten na zijn eerste zette Sterling ook de 4-1 op het scorebord, na heerlijk combinatievoetbal tussen Benjamin Mendy, Foden en Ilkay Gündogan. Twintig minuten voor tijd kwam ook de 5-1 van de voet van Sterling, op aangeven van Riyad Mahrez. Niet veel later maakte Hans Hateboer zijn entree, als vervanger van Ilicic. Vlak voor tijd kreeg Foden zijn, onnodige, tweede gele kaart, voor een overtreding op De Roon. Manchester City heeft als koploper van Groep C vijf punten meer dan Shakhtar Donetsk en Dinamo Zagreb.