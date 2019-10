Woensdag, 23 Oktober 2019

Bask van 65 miljoen euro moet Leroy Sané opvolgen

Real Madrid wil middenvelder Brahim Díaz in januari verkopen. De Koninklijke wil op deze manier geld vrijmaken voor het aantrekken van nieuwe spelers. (Diverse Spaanse media)

Mario Mandzukic is bereid om vanaf januari 160 duizend euro per week bij Manchester United te gaan verdienen. De spits van Juventus ziet af zijn exorbitante wensen en een avontuur in Qatar. (The Sun)

Mikel Oyarzabal blijft de ideale kandidaat voor Manchester City om een zomers vertrek van Leroy Sané op te vangen. Real Sociedad verlangt echter de hoofdprijs van 65 miljoen euro voor de buitenspeler. (Marca) Real Sociedad verlangt echter de hoofdprijs van 65 miljoen euro voor de buitenspeler.

Liverpool is een van de clubs die volgend jaar zomer gaat proberen om Jadon Sancho aan te trekken. Borussia Dortmund is bereid om de Engels international voor de absolute hoofdprijs van de hand te doen. (The Sun)

De kans is groot dat Samu Castillejo in januari AC Milan tijdelijk inruilt voor een club uit LaLiga. Celta de Vigo, Valencia en voormalig werkgever Villarreal hebben interesse in de komst van de buitenspeler. (Marca)