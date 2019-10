Dinamo Zagreb en Dani Olmo krijgen veel te weinig in Kharkiv

De ontmoeting tussen Shakhtar Donetsk en Dinamo Zagreb in Groep C van de Champions League is onbeslist geëindigd. De krachtmeting in Kharkiv eindigde in 2-2 en daar mocht de ploeg van Luis Castro het meest gelukkig mee zijn. Door de puntendeling komen Shakhtar en Dinamo op vier punten uit drie groepsduels en wachten beide clubs het resultaat van het duel tussen Manchester City (zes punten) en Atalanta (nul punten) af.

In de eerste helft hielden de teams elkaar weliswaar op gelijke hoogte, maar het was Dinamo Zagreb dat de meeste indruk maakte. Het team van Nenad Bjelica legde van begin af aan veel intensiteit in het spel, al kon men niet voorkomen dat de thuisploeg na iets meer dan een kwartier spelen de leiding nam. Na voorbereidend werk van Marlos schoof Yevhen Konaplyanka de bal van dichtbij achter doelman Dominik Livakovic: 1-0.

Dinamo Zagreb liet zich niet van de wijs brengen, ging op dezelfde voet door en poetste de nadelige marge nog geen tien minuten later al weg. Na een goede pass van Mislav Orsic vanaf links ontsnapte Dani Olmo aan de aandacht van de Oekraïense defensie en werkte hij de bal van dichtbij binnen. In het restant van het eerste bedrijf kwam het scorebord niet meer in beweging, maar de meeste dreiging bleef van de bezoekers.

In het eerste kwartier na rust hing de 1-2 in de lucht. Vijf minuten na de onderbreking mikte Orsic na een goede rush de bal op de paal en de rebound van Olmo was een prooi voor Andriy Pyatov. Luttele minuten later was ook Olmo dicht bij een tweede treffer. Een rake strafschop na een uur spelen betekende de 1-2. Na een duidelijke overtreding van Pyatov op Mario Gavranovic ging de bal op de stip en was het Orsic die de penalty verzilverde.

Shakhtar ging onmiddellijk op zoek naar de gelijkmaker, schuwde hard spel niet en kreeg een kwartier voor tijd loon naar werken. Na een goede steekpass van Alan Patrick liet Dodo zich niet aftroeven door Livakovic en werkte hij van dichtbij binnen. Dat was ook tevens de eindstand in Kharkiv, daar het laatste kwartier eigenlijk maar één hoogtepunt kende. Vlak voor tijd ging Olmo voor eigen succes en mikte hij het leer op het aluminium.