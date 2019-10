Wim Kieft ziet terugkerende problemen bij Ajax: ‘Vooral met die twee’

Ajax hoopt woensdagavond de derde zege in dit Champions League-seizoen te boeken. De Amsterdammers willen na overwinningen tegen Lille OSC en Valencia ook Chelsea verslaan in de groepsfase van het miljardenbal. Wim Kieft en Johan Derksen zien nog wel wat problemen bij de ploeg van trainer Erik ten Hag.

"Al die wedstrijden in de Champions League zijn een spektakel. Ajax doet het wel geweldig", begint Kieft dinsdagavond bij Veronica nog positief. "Maar er mankeert nog wel wat aan bij Ajax, met name in die omschakeling. Ze geven veel weg. Ten Hag zoekt nog steeds", doelt Kieft op de ideale opstelling van de Amsterdammers.

Dusan Tadic over Chelsea: 'Wij kunnen het elke ploeg moeilijk maken''

De oud-spits van het Nederlands elftal filosofeert hoe Ajax het beste kan spelen. "Quincy Promes bijvoorbeeld op nummer tien? Dat zou kunnen, maar ook dan is het wankel op het middenveld. Vooral met de twee die daar spelen, Lisandro Martínez en Edson Álvarez. Die moeten dichterbij de verdediging staan. Maar natuurlijk is Ajax favoriet tegen Chelsea."

Collega Johan Derksen vult de analyse van Kieft aan. "Het is ook de angst van de trainer. Hij durft niet met te veel aanvallende spelers te spelen. Het gekke: deze spelers laten zich meeslepen en gaan dan aanvallen. Het zijn jongens die het spel op zich af zien komen. Het is opvallend hoe vaak ze mensen uit hun rug laten lopen en laten gaan."