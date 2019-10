Maurizio Sarri kiest vanavond bij Juventus voor vier nieuwe namen

Paulo Dybala keert dinsdagavond terug in de basiself van Juventus voor de Champions League-wedstrijd tegen Lokomotiv Moskou. De Argentijnse aanvaller was afgelopen weekeinde in het competitieduel met Bologna (2-1 overwinning) invaller, maar vormt vanavond samen met Cristiano Ronaldo de voorhoede van de Italiaanse grootmacht. Ook Matthijs de Ligt begint weer in de basis.

De positie van De Ligt lijkt bij Juventus niet ter discussie te staan. De Nederlandse verdediger wist afgelopen zaterdag in de slotfase tegen Bologna opnieuw de aandacht op zich gevestigd na een vermeende handsbal in het strafschopgebied, maar trainer Maurizio Sarri blijft het volste vertrouwen houden in de voormalig Ajacied. De Ligt vormt samen met Leonardo Bonucci de defensie van Juventus en houdt de Turk Merih Demiral daarmee op de bank.

Daarnaast valt op dat Wojciech Szczesny opnieuw het Turijnse doel verdedigt; de Pool zat zaterdag nog negentig minuten op de bank ten faveure van Gianluigi Buffon. Ten opzichte van de wedstrijd tegen Bologna ontbreken vanavond verder Adrien Rabiot, Gonzalo Higuaín en Federico Bernardeschi in de basiself van Juventus, dat na twee groepsduels in de Champions League op vier punten staat.

Opstelling Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi, Bentancur; Dybala, Ronaldo.

Optelling Lokomotiv Moskou: Guillerme; Ignatyev, Corluka, Höwedes, Idowu; Barinov, Murilo, Krychowiak; Al.Miranchuk, Eder, João Mário