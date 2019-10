Geliefde acties Tadic zijn bekend bij defensie Chelsea: ‘We weten dat van hem’

Chelsea neemt het woensdagavond op tegen Ajax in de Champions League. Fikayo Tomori erkent dinsdag op de persconferentie voorafgaand aan het treffen in de Johan Cruijff ArenA dat de Amsterdammers veel kwaliteiten hebben. De klasse van Dusan Tadic, die vorig seizoen, net als veel andere spelers van Ajax, furore maakte in het miljardenbal, is bekend bij de verdediger.

Op het perspraatje wordt de 21-jarige stopper gevraagd naar zijn mening over de Servische aanvaller, die overigens bij de dertig genomineerden van de Ballon d'Or zit. "Ja, ik weet wie Tadic is. Vorig jaar deed Ajax het erg goed in de Champions League en hij speelde een hele grote rol hierin", wordt Tomori geciteerd door onder meer Goal.

"We weten welke loopacties hij prettig vindt. Hij is geen typische nummer negen die steeds achter de verdediging probeert op te duiken. Hij wil graag met de bal aan de voet spelen en de connectie vinden met de rest van de ploeg", weet de verdediger, die deze voetbaljaargang veel minuten maakt onder manager Frank Lampard.

"Of ik hem ga volgen? Dat hangt van de situatie af. Soms moet je als verdediger meteen beslissen om hem te blijven dekken en soms heb je de tijd om te communiceren met de middenvelders die voor je staan, zodat zij hem kunnen oppakken. Ik denk dat morgen zulke situaties zich zullen voordoen tijdens de wedstrijd, dan zullen we er mee om moeten gaan."