Nederlandse journalist verbaast ‘bange’ Lampard met vraag over Ajax

Chelsea zette dinsdag voet op Nederlandse bodem voor de Champions League-wedstrijd van woensdagavond tegen Ajax. Manager Frank Lampard sprak op de voorafgaande persconferentie in Amsterdam vol respect over Ajax, maar is naar eigen zeggen absoluut niet bang voor het elftal van trainer Erik ten Hag.

Ajax bereikte vorig seizoen de halve finales van de Champions League en is opnieuw uitstekend begonnen aan het miljardenbal, met zeges op Lille OSC en Valencia (3-0 en 0-3). Lampard kreeg dinsdag van een Nederlandse journalist de vraag gesteld 'waarom hij zo bang is voor Ajax?' "Waarom zeg je dat?", repliceerde de oefenmeester van Chelsea volkomen verrast. Volgens de desbetreffende journalist zou Lampard 'er bang uitzien', maar die verzekerde dat het vooral zijn 'normale gezichtsuitdrukking' was.

Lampard heeft wel respect voor Ajax, zo vertelde hij. "We hebben deze ploeg vorig seizoen zien spelen. Ik ben me bewust van de nieuwe wapens van het team en het is duidelijk dat iedere uitwedstrijd in de Champions League zwaar is. Ze hebben twee wedstrijden in de Champions League op overtuigende wijze gewonnen, maar we zijn zeker niet bang voor Ajax. We hebben vertrouwen in onszelf, maar we weten dat het een lastig duel wordt." Chelsea kende afgelopen weekend in de Premier League een prima generale repetitie, door Newcastle United op eigen veld met 2-1 te verslaan. "Ajax is echter een totaal andere ploeg", benadrukte Lampard, verwijzend naar het defensieve spel van Newcastle United zaterdag.

Onder leiding van Lampard beleven diverse jonge spelers bij Chelsea dit seizoen hun doorbraak. "Ik doe er alles aan om mijn eigen ploeg vertrouwen te geven, want ik geloof in de spelers. Wat Ajax vorig seizoen presteerde met zo'n jong team, was ongelofelijk. Voor ons geldt dat je mijn geloof in mijn jongens kunt zien. Iedereen zegt dat de transferban de enige reden is dat jonge spelers de kans krijgen bij Chelsea, maar dat is absoluut niet waar. Ik heb veel opties in mijn selectie en kies de spelers die volgens mij moeten spelen. De jonge spelers hebben het laten zien en ik geloof in hen", aldus de oud-middenvelder.