Younes strijdt tegen ‘vriend’ van Ajax: ‘Hij heeft me toen enorm geholpen'

Amin Younes maakte in de zomer van 2018 de overstap van Ajax en Napoli en de Duitser heeft geen spijt van deze transfer. Voorafgaand aan het Champions League-duel met Red Bull Salzburg zegt de 26-jarige buitenspeler dat hij veel leert bij de club uit Napels. "Ik ben blij met het vertrouwen van de coach", doelt Younes op trainer Carlo Ancelotti.

De aanvaller komt nog niet vaak aan spelen toe bij i Partenopei en moet het vooral doen met invalbeurten. Toch is Younes blij dat hij zich heeft aangesloten bij de Italiaanse topclub. "We hebben een fantastische selectie, iedere speler wil zich constant bewijzen", wordt Younes dinsdag geciteerd door verschillende Italiaanse media.

"Ik heb eerder in de voorrondes van de Champions League gespeeld, met Ajax. Maar dat was anders, je kunt het niet vergelijken. In Amsterdam was de ploeg erg jong, nu hebben we het over een team van zeer hoge kwaliteit. Ik voel me steeds beter worden, iedere training en iedere wedstrijd. Misschien is er nu meer druk. Het is in ieder geval altijd speciaal om in de Champions League te spelen."

Younes treft in Oostenrijk verdediger Maximilian Wöber, zijn voormalig ploeggenoot van Ajax. "Ik heb met hem gespeeld bij Ajax en hij heeft me toen enorm geholpen. We zullen negentig minuten lang tegenstanders van elkaar zijn, maar na het laatste fluitsignaal zijn we weer vrienden." De wedstrijd tussen Red Bull Salzburg en Napoli begint woensdag om 21.00 uur.