Revolutie op komst: ‘De BeNeLiga is er binnen drie seizoenen tijd’

De BeNeLiga gaat er wel komen, zo verzekert Bart Verhaeghe dinsdag in gesprek met Le Monde. Het idee van de grensoverschrijdende competitie met Belgische en Nederlandse deelnemers is al jarenlang onderwerp van gesprek, maar volgens de voorzitter van Club Brugge heerst er nu heel veel optimisme over het ambitieuze project.

"België is een klein voetballand met beperkte budgetten", stelt Verhaeghe in een interview met de Franse krant. "We zouden graag het belangrijkste land willen worden na de vijf grote Europese competities, maar om in deze wereld te kunnen floreren, moeten we efficiënter en economischer handelen met ons geld", zo klinkt het.

"We zijn daarom met Nederland een competitie aan het uitwerken dat het verschil met de big five (Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk, red.) kleiner moet maken", vervolgt de preses van Club Brugge. "Een competitie die een markt met 28 miljoen consumenten aanboort. Deze week staat er een nieuwe vergadering gepland."

"De competitie zou uit achttien clubs bestaan, waarvan er acht uit België komen. Het zou allemaal heel snel kunnen gaan. Als het niet voor volgend seizoen is, dan zonder twijfel in de volgende twee seizoenen." Eind vorig jaar vond er ook al een groot overleg plaats inzake de BeNeLiga. Destijds waren Ajax, PSV, Feyenoord, AZ, Vitesse en FC Utrecht erbij betrokken.