Griekse hooligans kunnen feestje ontketende Zirkzee niet verpesten

Joshua Zirkzee heeft zich dinsdagmiddag van zijn goede kant laten zien in de Youth League. De achttienjarige Nederlandse aanvaller was met drie doelpunten belangrijk voor Bayern München Onder-19 tegen de leeftijdsgenoten van Olympiacos. Op Griekse bodem won de Duitse grootmacht uiteindelijk met 0-4. Vlak voor tijd werd het spel nog verstoord door een aantal Griekse hooligans, die met bivakmutsen over het hoofd het veld op kwamen.

Bayern begon de Youth League vorige maand met een doelpuntloos gelijkspel tegen Rode Ster Belgrado. Eerder deze maand werd Tottenham Hotspur met 1-4 opzij gezet en in dat duel was Zirkzee ook al trefzeker. Waar hij in Londen eenmaal scoorde, was hij dinsdag in Piraeas goed voor drie goals. Bayern kwam door toedoen van Zirkzee na 35 minuten spelen op voorsprong. De voormalig jeugdspeler van ADO Den Haag en Feyenoord scoorde op aangeven van Angelo Stiller. De middenvelder had een perfecte pass in huis, waarna Zirkzee vanuit de volley scoorde.

Stiller en Zirkzee wisten elkaar in Griekenland goed te vinden, want ook vlak na rust scoorde de Nederlander op aangeven van zijn Duitse ploeggenoot. De stand was toen al op 0-2 gebracht door Lasse Gunther, die in de eerste minuut van de tweede helft scoorde. Een kwartier voor tijd bepaalde Zirkzee de eindstand op 0-4 en opnieuw was Stiller de aangever.

Met nog zes minuten op de klok was de scheidsrechter genoodzaakt het spel stil te leggen toen hooligans met stokken het veld op renden. Alle spelers bleven ver weg van de mannen die het veld op kwamen. Verbaasd keken zij toe hoe er een klein gevecht aan de zijkant van het veld uitbrak. De arbitrage besloot na een rustperiode van een kwartier de wedstrijd uit te spelen.