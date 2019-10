Tadic analyseert Chelsea: ‘Wij kunnen het ieder team moeilijk maken’

Ajax neemt het woensdagavond voor eigen publiek op tegen Chelsea in de groepsfase van de Champions League. In onderstaande video kijkt aanvoerder Dusan Tadic kort terug op de zege van afgelopen zaterdag op RKC Waalwijk en blikt hij vooruit op het duel met the Blues. Tadic heeft een verleden bij Southampton en nam het derhalve regelmatig op tegen de Engelse topclub.