‘Ik wilde naar Ajax, AZ wilde het ook, maar de prijs was het probleem’

BALR. en PUMA hebben de handen ineen geslagen en samen een exclusieve collectie uitgebracht. Sinds BALR.-baas Demy de Zeeuw zijn voetbalschoenen aan de wilgen heeft gehangen is het snel gegaan met het imperium van de voormalig middenvelder van onder meer AZ, Ajax en Oranje. In deze speciale aflevering van Doorzagen vertelt hij over zijn carrière, zijn merken en de nieuwe collectie waar niemand minder dan Antoine Griezmann het gezicht van is.

Antoine Griezmann is het gezicht van de collectie van BALR. en PUMA.