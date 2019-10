Onana verklaart afwijzen Europese topclubs: ‘Niet het juiste moment’

André Onana stond in de afgelopen transferperiode in de nadrukkelijke belangstelling van Paris Saint-Germain, zo vertelt de doelman van Ajax dinsdag in een interview met RMC Sport. Een definitieve transfer kwam echter nooit van de grond, want PSG koos er uiteindelijk voor om met de van Real Madrid afkomstige Keylor Navas in zee te gaan.

"Er is inderdaad interesse geweest van PSG", erkent de sluitpost uit Kameroen. "Ik heb erover gesproken met mijn zaakwaarnemer. Hij vertelde mij over de belangstelling van PSG en wat zijn plannen waren." Onana wil niet zeggen of een mogelijke ruil met Alphonse Aréola tot de mogelijkheden behoorde. "Dat blijft een zakelijke aangelegenheid, dat zijn dingen die mijn zaakwaarnemer regelt. Er is in ieder geval meerdere keren over gepraat, de interesse vanuit Parijs was concreet." Aréola vertrok uiteindelijk naar Real, terwijl Navas de omgekeerde weg bewandelde richting PSG.

Onana zag er geen heil in om afgelopen zomer terug te keren bij Barcelona, de club die hij in 2015 inruilde voor Ajax. "Ze wilden mij terughalen", blikt de 23-jarige Ajacied terug op de belangstelling vanuit Spanje van enkele maanden geleden. "Het is mijn huis, ik ben onderdeel geweest van die club, dat blijf je dan ook de rest van je leven. Maar het was niet het goede moment om terug te keren, misschien gebeurt het wel nooit. Maar deze zomer zag ik er geen heil in." Onana verlengde afgelopen seizoen zijn contract bij Ajax tot medio 2022

De doelman van de Eredivisie-koploper werd maandag met nog negen anderen genomineerd voor de Yachine Trophy, waardoor Onana op 2 december kans maakt om op het Ballon D'Or-gala te worden uitgeroepen tot beste keeper ter wereld. De Ajax-sluitpost heeft concurrentie van onder meer Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen en Alisson Becker. De international van Kameroen is momenteel in voorbereiding op het Champions League-duel van Ajax met Chelsea van woensdagavond.