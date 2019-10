KNVB kiest voor primeur met arbiter bij duel tussen Ajax en Feyenoord

Serdar Gözübüyük is door de KNVB aangesteld als scheidsrechter voor de Klassieker van aanstaande zondag tussen Ajax en Feyenoord. Het is de eerste keer dat de 33-jarige arbiter het duel tussen de twee rivalen uit Amsterdam en Rotterdam onder zijn hoede krijgt. De wedstrijd tussen de koploper en nummer tien van de Eredivisie begint zondag om 16.45 uur.

Vorig seizoen stond de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA (3-0) nog onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers. De loopbaan van Gözübüyük zit in de lift, want eerder deze maand maakte hij zijn debuut in de groepsfase van de Champions League. Hij was de arbiter bij het duel tussen Manchester City en Dinamo Zagreb (2-0).

Het arbitrale team in de Johan Cruijff ArenA bestaat zondag verder uit assistent-scheidsrechters Charl Schaap en Jan de Vries, zo meldt de KNVB. Siemen Mulder is vierde official, terwijl Jeroen Manschot (VAR) en Erwin Zeinstra (AVAR) fungeren als de videoscheidsrechters.

Zondag staat ook de wedstrijd tussen PSV en AZ op het programma. De voetbalbond heeft Pol van Boekel aangewezen als scheidsrechter voor dat duel, dat om 14.30 uur van start gaat. Edwin van de Graaf is de VAR voor het duel in het Philips Stadion.