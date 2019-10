Perez ziet kansen voor Feyenoord tegen Ajax en wijst naar Manchester United

Ajax krijgt aanstaande zondag bezoek van Feyenoord en kijkend naar de vorm van beide teams wordt de thuisploeg gezien als favoriet. Desondanks denkt Kenneth Perez dat het niet onmogelijk is voor de Rotterdammers om een goed resultaat uit het vuur te slepen. Hij neemt daarbij de wedstrijd van afgelopen zondag tussen Manchester United en Liverpool als voorbeeld.

Net als Feyenoord kent Manchester United een moeizaam seizoen. Toch slaagde het team van manager Ole Gunnar Solskjaer erin om een punt af te snoepen van de koploper. “Het kwaliteitsverschil tussen Manchester United en Liverpool is enorm, maar ze weten toch met 1-1 gelijk te spelen", aldus Perez bij het programma Voetbalpraat van FOX Sports.

“Je kunt wel zorgen dat je het compact kunt houden en de linies bij elkaar houdt. Dat kan iedereen, dus Feyenoord ook. Dan moet je zorgen dat je niet al snel over de grens gaat”, aldus Perez. “Die balans moet je zoeken. Dan kun je het heel lang neutraal houden. Het is hopen dat ze enigszins wat kunnen doen voorin. De underdog zijn ze wel."

Afgelopen zondag wist Feyenoord op eigen veld niet te winnen van Heracles Almelo. De ploeg van Jaap Stam kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel. “Ik moet wel zeggen dat het schrikbarend is”, aldus Perez over de situatie van Feyenoord. “Ik heb weken gezegd dat ze geduld op moeten brengen en niet fit zijn, alle verzachtende omstandigheden die je kunt verzinnen. Poh, wat was het slecht. Het was afschuwelijk."