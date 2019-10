Perez: ‘Het maakte me niet verdrietig, maar het zijn wel lastige keuzes’

Vincent Janssen maakte afgelopen zomer de overstap van Tottenham Hotspur naar Monterrey. In Mexico is de 25-jarige aanvaller nog geen vaste waarde, want hij had tot dusver pas drie keer een basisplaats. Het lot van Janssen heeft Kenneth Perez aan het denken gezet, zo vertelt de analist bij Voetbalpraat van FOX Sports.

“Ik zat zondagavond voor ik naar bed ging op Livescore te kijken en zag dat Vincent Janssen op de bank zat. Ik dacht toen na over keuzes maken. Een paar jaar geleden dachten we nog: we hebben één spits. Wat moeten we zonder Janssen? Bij Tottenham Hotspur hadden ze met Harry Kane een absolute topspits waar je niet aan kunt komen. Hij heeft daar heel lang niet gespeeld. Nu is hij voor negen miljoen verkocht aan Monterrey”, zegt Perez over Janssen.

Janssen verruilde AZ in de zomer van 2017 voor 22 miljoen euro voor Tottenham Hotspur. Zijn dienstverband bij the Spurs werd geen doorslaand succes en in 42 wedstrijden was hij goed voor 6 doelpunten. Na een huurperiode bij Fenerbahçe liet Tottenham Hotspur Janssen afgelopen zomer voor negen miljoen definitief naar Monterrey vertrekken. In Mexico zette de spits zijn handtekening onder een vijfjarig contract.

“Het is prachtig om daar te spelen, maar niet als je 25 bent en ambities hebt. Nu zit hij op de bank. Het maakte me niet verdrietig, maar het zijn wel lastige keuzes voor spelers. Tottenham was net de verkeerde keuze. Een paar jaar later zie je eigenlijk dat je helemaal nergens bent”, concludeert Perez. Janssen speelde tot dusver tien wedstrijden voor Monterrey, waarvan drie als basisspeler, en tekende daarin voor twee doelpunten. "Je ziet nu dat zijn carrière op 25-jarige leeftijd min of meer over is. Zijn enige redding is dat een Nederlandse club hem haalt die een spits nodig heeft, zoals AZ of bijvoorbeeld Feyenoord."