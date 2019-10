‘In de ArenA kon ik mijn ploeggenoten verstaan, dat was daar ondenkbaar’

Mario Melchiot speelde in het verleden voor zowel Ajax als Chelsea en hij zal de clash tussen zijn twee voormalige werkgevers woensdagavond dan ook met extra interesse aanschouwen. De oud-verdediger werd opgeleid in Amsterdam en maakte in 1999 de overstap naar the Blues, voor wie hij vijf jaar zou spelen. Melchiot maakte in die tijd kennis met de intensiteit van het Engelse voetbal en was meteen onder de indruk.

“Ik heb in Amsterdam de liefde van de fans gevoeld en dacht: groter kan het niet. Tot ik in Engeland kwam. In de Johan Cruijff ArenA kon ik mijn ploeggenoten op het veld verstaan, dat was in Engeland ondenkbaar”, vertelt hij in gesprek met Ajax Life over de topwedstrijden die hij in de Premier League speelde.

Het hedendaagse Chelsea wordt getraind door clubicoon Frank Lampard en Melchiot merkt op dat de voormalige middenvelder geen ‘typisch Engels voetbal’ speelt. “Hij wil voetballen, hoog druk zetten en verwacht dat zijn spelers erg veel energie in de wedstrijd stoppen.” De 22-voudig Oranje-international denkt dat Ajax daarvan kan profiteren als de ruimtes groot worden: “De teams zijn aan elkaar gewaagd, maar voetballend is Ajax een stap verder.”

De Londenaren krijgen daarnaast te maken met andere arbitrage dan zij gewend zijn in Engeland: “Daardoor kunnen de spelers niet hetzelfde energielevel brengen. Dat verschilt echt en daardoor wordt het ritme voor Chelsea anders. Als Dusan Tadic zich laat terugzakken tussen verdediging en middenveld zie ik ook kansen. Waar Chelsea zwak is? Juist, centraal. Daar zijn de schommelingen en daar kun je ze pakken”, wijst hij Ajax-trainer Erik ten Hag op kansen om Chelsea pijn te doen.