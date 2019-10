Boskamp: ‘Van wat ik gezien heb, schrok ik me helemaal te pletter’

Marcos Senesi maakte afgelopen zondag in de wedstrijd tegen Heracles Almelo (1-1) zijn basisdebuut bij Feyenoord. De Argentijnse verdediger, die afgelopen zomer werd overgenomen van San Lorenzo, maakte geen verpletterende indruk. Jan Boskamp is voorlopig niet onder de indruk van Senesi, zo vertelt hij tegenover Veronica Inside.

“Nou, die speelde de sterren van het dak. Maar er zit geen dak op De Kuip”, zo begint Boskamp op cynische wijze. “Nee, ik geloof dat het wennen was voor die jongen. Van wat ik gezien heb, schrok ik me helemaal te pletter. Het is moeilijk om te zeggen, maar in deze wedstrijd zie je niet dat het lekker wordt. Een matige inspeelpass, een hele trage opbouw. Dat begint al bij de keeper. Het duurt zo lang en het is risicoloos. Ik moet zeggen dat de andere tien ook niet best waren.”

“Ik vraag me af wie hem gezien heeft. Ik weet dat de scouting er niks mee te maken heeft. Dan moeten de makelaar die hem gebracht heeft en Stam de beslissing hebben genomen, denk ik. Maar je geeft zeven miljoen weg. Als hij zoals tegen Heracles speelt, is hij geen zeven miljoen waard”, gaat de analist verder. Boskamp is weinig positief over het spel van Feyenoord tot dusver. “Het is Feyenoord-onwaardig. Dat komt door kwaliteit. De eerste helft tegen Porto was ook niet best, maar ze hebben voor iedere meter gevochten. Tegen Heracles was het verschrikkelijk.”

“Als trainer kan je zeggen: ‘Jongens, ga vanuit je positie spelen en bij balverlies moet je dicht bij elkaar komen’”, zo tipt Boskamp trainer Jaap Stam. Voor Feyenoord wachten nu uitwedstrijden tegen achtereenvolgens Young Boys (donderdag) en Ajax (zondag). Boskamp vreest het uitduel in de Johan Cruijff ArenA. “Ajax heeft niet lekker gespeeld tegen RKC, maar ze hebben meer kwaliteiten. Dan moet je je instelling veranderen en dat is aan Jaap.”