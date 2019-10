Bosz blikt terug op ‘gevaarlijke’ missie: ‘Ik kon niet horen wat Van Gaal zei’

Peter Bosz speelde in de jaren negentig vijf jaar in het shirt van Feyenoord. In gesprek met DAZN haalt de 55-jarige trainer van Bayer Leverkusen herinneringen op aan een opmerkelijke trip naar Amsterdam. Bosz probeerde in de jaren negentig ongemerkt bij de training van Ajax te kijken, maar moest uiteindelijk in zijn auto blijven.

“Het was gevaarlijk, vanwege de rivaliteit tussen Ajax en Feyenoord”, geeft Bosz te kennen. Hij moest uiteindelijk in de auto blijven en kon de oefensessie van toenmalig Ajax-trainer Louis van Gaal maar matig volgen. “Helaas kon ik vanuit de auto niks horen van wat Van Gaal tegen zijn spelers zei. Dat was jammer, omdat communicatie heel belangrijk is voor Van Gaal. Uiteindelijk ben ik er niet zoveel mee opgeschoten.”

Bosz: ‘We hebben verdiend verloren van Juventus’

Bosz werd na zijn actieve carrière trainer en kwam via AGOVV, De Graafschap, Heracles Almelo, Feyenoord (waar hij technisch directeur was), opnieuw Heracles Almelo, Vitesse, Maccabi Tel Aviv, Ajax en Borussia Dortmund bij Bayer Leverkusen terecht. Met die Werkself staat de oefenmeester dinsdagavond in het Wanda Metropolitano tegenover Atlético Madrid in de groepsfase van de Champions League.

“Ik houd van de winnaarsmentaliteit van Atlético. Ze willen écht winnen. Sinds Diego Simeone daar is gekomen, hebben ze zich ongelofelijk ontwikkeld. Het is niet alleen een team dat snel schakelt van verdedigen naar aanvallen, maar ze kunnen ook enorm goed verdedigen. Ze spelen offensief voetbal en hebben geweldige aanvallers”, analyseert Bosz. Zijn ploeg kan een goed resultaat in de Spaanse hoofdstad wel gebruiken, want de eerste Champions League-wedstrijden tegen Lokomotiv Moskou (1-2) en Juventus (3-0) leverden allebei een nederlaag op.