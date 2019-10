‘Mauricio Pochettino wil opvolger van Christian Eriksen oppikken bij Barcelona’

Carles Aleñà wordt gezien als een van de grootste talenten die in de afgelopen jaren uit de jeugdopleiding van Barcelona is voortgekomen. De 21-jarige middenvelder heeft echter forse concurrentie van spelers als Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Arthur, Arturo Vidal, Ivan Rakitic en Sergi Roberto en kwam dit seizoen daardoor slechts eenmaal in actie in LaLiga. Verschillende clubs houden de situatie van de jongeling dan ook goed in de gaten, waaronder Tottenham Hotspur.

Mundo Deportivo komt dinsdagochtend met het nieuws dat the Spurs in januari een nieuwe poging willen wagen om Aleñà binnen te halen. De middenvelder stond in de zomer al nadrukkelijk op het lijstje in Londen, maar van een overstap kwam het toen niet. Manager Mauricio Pochettino is naar verluidt groot bewonderaar van Aleñà, in wie hij een geschikte opvolger van Christian Eriksen zou zien.

Pochettino had een paar maanden geleden een aantal keer contact met het talent, maar slaagde er toen niet in om hem te overtuigen van de noodzaak van een overstap. Vanwege zijn huidige situatie, en het mogelijke vertrek van Eriksen in de winter, zouden de zaken in januari er echter weleens anders voor kunnen staan en Pochettino zou nog altijd hopen op de komst van Aleñà.

Tottenham krijgt dan mogelijk wel concurrentie van Real Betis, dat in de zomer ook al in de race was voor Aleñà’s handtekening. Los Verdiblancos hebben met trainer Rubi ook een groot fan van de middenvelder in de gelederen en waren in de zomer zelfs heel dicht bij een huurdeal. Nadat Barcelona zelf groen licht had gegeven, ging trainer Ernesto Valverde echter voor de deal liggen uit angst dat Rakitic op de slotdag van de transferperiode nog naar Juventus zou vertrekken. Betis is Aleñà nog niet vergeten en zou over een paar maanden terug kunnen keren voor de international van Jong Spanje.