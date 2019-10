‘Het doel is om zo snel mogelijk mijn debuut in Ajax 1 te maken’

Oranje Onder-17 begint aankomende week aan het WK in Brazilië, waar Japan, Senegal en de Verenigde Staten de tegenstanders zijn in de groepsfase. Kenneth Taylor is de aanvoerder van de regerend Europees kampioen en klinkt ambitieus in aanloop naar het toernooi. “We zijn erop gebrand wereldkampioen te worden”, zegt de zeventienjarige middenvelder van Ajax in gesprek met De Telegraaf.

“Vanaf de eerste keer dat we samen kwamen, besefte ik dat dit een heel bijzondere lichting is. Dat hebben we ook laten zien door het EK te winnen en daar zijn we trots op. We gaan op het WK ook voor de eerste plek en niets minder”, stelt Taylor. Hij constateert dat de kracht van de huidige selectie van Oranje Onder-17 zit in het feit dat iedereen goed met elkaar omgaat. “Dat helpt ons om met tegenslagen om te gaan.”

“We hebben veel spelers met bijzondere individuele kwaliteiten. Die kennen we en als team proberen we elkaar zó te ondersteunen dat die wapens kunnen worden gebruikt. Zoals we ook samen onze zwaktes proberen te maskeren”, gaat de middenvelder verder. Taylor speelt sinds 2010 in de jeugdopleiding van Ajax en maakte vorig seizoen al zijn debuut in het beloftenteam in de Keuken Kampioen Divisie. “Net als iedereen heb ik een bepaalde route in mijn hoofd en het doel is om zo snel mogelijk mijn debuut in Ajax 1 te maken.”

“Ajax is een club met veel concurrentie, maar geeft de jeugd wel een kans. Dus is het voorlopig een kwestie van geduld hebben en elke dag mijn best doen en me verbeteren. Een belangrijk punt is dat ik fysiek sterker moet worden. Als de kans komt – en dat kan bij Ajax morgen zijn, volgende week, over een maand of na een jaar – dan moet ik zorgen dat ik er helemaal klaar voor ben”, concludeert Taylor. Zijn contract bij Ajax loopt nog tot medio 2021.