‘Barcelona betaalt vijftien miljoen en krijgt eerste optie op Atlético-sterren’

Antoine Griezmann maakte afgelopen zomer de overstap van Atlético Madrid naar Barcelona en na die transfer was er het een en ander te doen rondom de Fransman. De aanvaller had na 1 juli van dit jaar een ontsnappingsclausule van 120 miljoen euro in zijn contract staan en dat was ook het bedrag dat Barça op tafel legde. Voor deze datum lag de clausule echter op tweehonderd miljoen euro en Atlético meende recht te hebben op de hele som omdat Griezmann voor 1 juli al een akkoord zou hebben gesloten met Barcelona.

Los Colchoneros stapten daarna naar de Spaanse voetbalbond, die het echter liet bij een boete van driehonderd euro voor de Catalanen. De twee clubs lijken daarna verder met elkaar onderhandeld te hebben, want El Mundo weet nu te melden dat er een akkoord is bereikt. De Madrileense kwaliteitskrant bericht dat Barcelona vijftien miljoen euro extra overmaakt naar het Wanda Metropolitano om de zaak af te sluiten.

Atlético zal er, als onderdeel van de deal, van afzien om een aantal e-mails die de club in bezit heeft openbaar te maken. Uit deze correspondentie tussen Griezmann, zijn zus en zaakwaarnemer Maud, zijn vader Alain en zijn advocaten en adviseurs zou blijken dat de aanvaller zich in maart al aan Barcelona heeft verbonden. Bovendien hebben de betrokkenen onderling veertien miljoen euro aan commissies verdeeld.

Naast het akkoord over deze vijftien miljoen euro hebben Atlético en Barcelona naar verluidt ook een deal gesloten over een aantal spelers. De Catalanen hebben volgens El Mundo nu de eerste optie op een vijftal spelers van Atlético, waaronder dragende krachten Saúl Ñíguez en José María Giménez. Deze eerste optie houdt in dat als de speler wil vertrekken en Atlético een bod van een andere club binnenkrijgt, de Madrilenen contact op moeten nemen met Barcelona om hen de kans te geven de aanbieding te evenaren of zelfs te overtreffen.