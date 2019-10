Arsenal gaat pijnlijk onderuit na ongelofelijke misser van Nicolas Pépé

Arsenal heeft maandagavond een pijnlijke nederlaag geleden op bezoek bij Sheffield United (1-0). De Londenaren hadden grootse moeite om kansen te creëren tegen de stugge promovendus, die collectief verdedigde. De ploeg van manager Unai Emery verliest door de nederlaag de aansluiting met de top van de Premier League.

Bij Arsenal keerde de van een enkelblessure herstelde Alexandre Lacazette terug in de selectie. De Franse aanvaller maakte in de tweede helft na een maand afwezigheid zijn rentree. De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Nicolas Pépé, die in de 21ste minuut van dichtbij leek te kunnen binnen tikken. De van Lille OSC overgekomen vleugelspits miste de bal echter volledig.

Sheffield beperkte zich voornamelijk tot verdedigen, maar sloeg na een half uur toe uit een hoekschop. Jack O'Connell kopte de bal terug voor het doel, waarna Mousset van heel dichtbij kon afwerken: 1-0. Arsenal had daarna moeite om kansen te creëren, al was Granit Xhaka vlak voor rust dichtbij. De Zwitser zag zijn halve volley knap gekeerd worden door doelman Dean Henderson.

In de tweede helft was het spelbeeld niet anders: Arsenal had veruit het meeste balbezit, maar Sheffield kwam nauwelijks in de problemen. De beste mogelijkheden waren voor de thuisploeg, dat via John Fleck en David McGoldrick gevaar stichtte. Pépé zag een schot een kwartier voor tijd vanuit een moeilijke hoek net naast gaan; meer noemenswaardige Arsenal-momenten waren niet te noteren.