Johan Derksen maakt gehakt van Jan Doedel met ‘geen enkele uitstraling’

Marcos Senesi maakte zondag andermaal een matige indruk in het shirt van Feyenoord. De Argentijnse verdediger kon tijdens het gelijkspel tegen FC Emmen (3-3) al weinig indruk maken en afgelopen zondag, bij het duel met Heracles Almelo (1-1), stelde hij wederom teleur. Johan Derksen is bijzonder kritisch op de miljoenenaankoop van Feyenoord.

"Toen hij tegen FC Emmen inviel en er niks van bakte, toen hadden we zoiets van: laten we die jongen niet meteen afmaken", begint de oud-voetballer maandagavond nog rustig bij Veronica Inside. "Ik kon hem nu anderhalf uur volgen. Die zeven miljoen euro is weggegooid geld", doelt Derksen op de transfersom van Senesi.

"Hij kan niet verdedigen. Hij heeft geen enkele uitstraling, hij staat als een Jan Doedel op het veld. Als spits heb je in de catacomben niet zoiets van: oh jee, vanavond tegen die gozer. Hij heeft niets van de agressie die Argentijnse verdedigers doorgaans hebben. Hij kan niet opbouwen. Hij geeft alleen maar risicoloze, lullige ziekenhuisballen of breedtepassjes.”

“Hij is niet snel. Hij heeft geen tackle. Noem mij één ding wat hij wel heeft”, aldus Derksen over de 22-jarige stopper van Feyenoord. “Hij speelt tegen Cyriel Dessers. Hij heeft er dit seizoen een paar ingeschoten, die is toch uit te schakelen? Dat is toch niet de beste spits die we hebben. Ik heb het idee dat hij (Senesi, red.) gewoon een gigantische miskoop is.”